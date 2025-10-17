زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف ، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة BBC.





وأوضح برنارد، البالغ من العمر 47 عامًا، أنه يحتاج إلى هذا المبلغ لضمان استمرار نمط الحياة الفاخر الذي كان يعيشه خلال فترة زواجه من نجمة البوب العالمية، مشيرًا إلى أن نفقاتهما الشهرية المشتركة كانت تتجاوز 400 ألف ، شملت رحلات بطائرات خاصة، وإجازات فاخرة، وتناول الطعام في مطاعم راقية، إضافة إلى فريق عمل منزلي متكامل.



وأضاف في إفادته أن سيا كانت المعيلة الأساسية للعائلة منذ زواجهما، خاصة بعد أن ترك وظيفته في مجال علاج الأورام الإشعاعي وانخرط في مشروع طبي معها قبل انفصالهما، مؤكدًا أنه يمر حاليًا بمرحلة إعادة تأهيل مهني تتطلب إكمال تدريبات واختبارات لاستعادة ترخيصه الطبي.



وطالب برنارد المحكمة بتقديم دعم مؤقت لتغطية مصاريفه المعيشية، إلى جانب مبالغ إضافية لتغطية أتعاب المحامين وتكاليف المحاسبة الجنائية المتعلقة بالقضية.



يُذكر أن سيا، البالغة من العمر 49 عامًا والمعروفة بأغانيها العالمية مثل Chandelier وTitanium، كانت قد تقدّمت بطلب الطلاق من برنارد في الماضي بعد زواج استمر نحو عام ونصف، بسبب "خلافات لا يمكن حلها"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانبها أو من ممثليها القانونيين حتى الآن