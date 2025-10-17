الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
A-
A+

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

فن

2025-10-17 | 04:48
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.


وأوضح برنارد، البالغ من العمر 47 عامًا، أنه يحتاج إلى هذا المبلغ لضمان استمرار نمط الحياة الفاخر الذي كان يعيشه خلال فترة زواجه من نجمة البوب العالمية، مشيرًا إلى أن نفقاتهما الشهرية المشتركة كانت تتجاوز 400 ألف دولار، شملت رحلات بطائرات خاصة، وإجازات فاخرة، وتناول الطعام في مطاعم راقية، إضافة إلى فريق عمل منزلي متكامل.

وأضاف في إفادته أن سيا كانت المعيلة الأساسية للعائلة منذ زواجهما، خاصة بعد أن ترك وظيفته في مجال علاج الأورام الإشعاعي وانخرط في مشروع طبي مشترك معها قبل انفصالهما، مؤكدًا أنه يمر حاليًا بمرحلة إعادة تأهيل مهني تتطلب إكمال تدريبات واختبارات لاستعادة ترخيصه الطبي.

وطالب برنارد المحكمة بتقديم دعم مالي مؤقت لتغطية مصاريفه المعيشية، إلى جانب مبالغ إضافية لتغطية أتعاب المحامين وتكاليف المحاسبة الجنائية المتعلقة بالقضية.

يُذكر أن سيا، البالغة من العمر 49 عامًا والمعروفة بأغانيها العالمية مثل Chandelier وTitanium، كانت قد تقدّمت بطلب الطلاق من برنارد في مارس الماضي بعد زواج استمر نحو عام ونصف، بسبب "خلافات لا يمكن حلها"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانبها أو من ممثليها القانونيين حتى الآن

اقرأ ايضا في فن

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

اخترنا لك
نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22
بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
04:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025