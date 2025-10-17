الأخبار
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد

فن

2025-10-17 | 14:30
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد

في حديث صريح ومليء بالمشاعر ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي" على قناة "الجديد فن"، فتح الممثل اللبناني باسم مغنية قلبه للمرة الأولى وتحدث عن قراره بعدم الإنجاب، كاشفاً خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مغنية أوضح أن قراره لم يكن نتيجة مشكلة أو نقص في حياته، بل جاء عن قناعة شخصية وظروف خاصة، قائلاً: "ما عندي نقص... وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد، بس ما حسّيت إنو لازم يصير هيك، هي حياتي وأنا راضي عنها." وأضاف أنه يعيش حياة متوازنة مع زوجته من دون شعور بالفراغ أو الحاجة لتبرير خياره للآخرين.

وأكد أن فكرة الإنجاب تبقى "نعمة كبيرة"، لكنه يرى أن الأبوّة مسؤولية ضخمة تحتاج استعداداً نفسياً واجتماعياً، مشيراً إلى أنه يفضّل الصدق مع نفسه على مجاراة التوقعات الاجتماعية.

وفي سياق الحلقة، تحدّث باسم عن علاقته بعائلته، وخصوصاً والدته التي يعتبرها مصدر قوته الأولى، معترفاً بأن تجربته في الحياة جعلته أكثر نضجاً وتفهّماً لمفهوم العائلة خارج إطار الإنجاب البيولوجي، قائلاً: "الحب ممكن يتجسد بأشكال مختلفة، وأنا بشوف العيلة مش دايمًا مرتبطة بالأولاد."

كلام مغنية أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث اعتبره كثيرون نموذجاً للصراحة والنضج، بينما رأى آخرون أن تصريحه يفتح نقاشاً ضرورياً حول حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم الشخصية دون وصاية أو أحكام مسبقة.

بهذا الظهور، يؤكد باسم مغنية مرة جديدة أنه من الفنانين القلائل الذين لا يخشون المكاشفة أمام الجمهور، فيطرح قضايا إنسانية واجتماعية بصدق وجرأة بعيداً عن التصنّع، ليبقى واحداً من أكثر الممثلين اللبنانيين تأثيراً ونضجاً على الساحة الفنية.

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع
14:00

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

تُعرض مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، الذي تقدّمه الإعلامية ريما كركي، وتستضيف خلالها الممثل اللبناني باسم مغنية إلى جانب مجموعة من أبرز المؤثرين العرب، منهم إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع.

14:00

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

تُعرض مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، الذي تقدّمه الإعلامية ريما كركي، وتستضيف خلالها الممثل اللبناني باسم مغنية إلى جانب مجموعة من أبرز المؤثرين العرب، منهم إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع.

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد
13:45

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، ما أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين جمهورها ومحبيها في سورية والعالم العربي.

13:45

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، ما أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين جمهورها ومحبيها في سورية والعالم العربي.

تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة
13:37

تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن الحالة الصحية للنجمة العالمية بريجيت باردو شهدت تحسناً ملحوظاً بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بمرض وُصف في التقارير بـ"الخطير".

13:37

تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن الحالة الصحية للنجمة العالمية بريجيت باردو شهدت تحسناً ملحوظاً بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بمرض وُصف في التقارير بـ"الخطير".

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع
14:00
شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد
13:45
تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة
13:37
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: “تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال”
13:35

