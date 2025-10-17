باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد

مغنية أوضح أن قراره لم يكن نتيجة مشكلة أو نقص في حياته، بل جاء عن قناعة شخصية وظروف خاصة، قائلاً: "ما عندي نقص... وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد، بس ما حسّيت إنو لازم يصير هيك، هي حياتي وأنا راضي عنها." وأضاف أنه يعيش حياة متوازنة مع زوجته من دون شعور بالفراغ أو الحاجة لتبرير خياره للآخرين.

وأكد أن فكرة الإنجاب تبقى "نعمة كبيرة"، لكنه يرى أن الأبوّة مسؤولية ضخمة تحتاج استعداداً نفسياً واجتماعياً، مشيراً إلى أنه يفضّل الصدق مع نفسه على مجاراة التوقعات الاجتماعية.

وفي سياق الحلقة، تحدّث عن علاقته بعائلته، وخصوصاً والدته التي يعتبرها مصدر قوته الأولى، معترفاً بأن تجربته في الحياة جعلته أكثر نضجاً وتفهّماً لمفهوم العائلة خارج إطار الإنجاب البيولوجي، قائلاً: "الحب ممكن يتجسد بأشكال مختلفة، وأنا بشوف العيلة مش دايمًا مرتبطة بالأولاد."

كلام مغنية أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث اعتبره كثيرون نموذجاً للصراحة والنضج، بينما رأى آخرون أن تصريحه يفتح نقاشاً ضرورياً حول حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم الشخصية دون وصاية أو أحكام مسبقة.

بهذا الظهور، يؤكد مرة أنه من الفنانين القلائل الذين لا يخشون المكاشفة أمام الجمهور، فيطرح قضايا إنسانية واجتماعية بصدق وجرأة بعيداً عن التصنّع، ليبقى واحداً من أكثر الممثلين اللبنانيين تأثيراً ونضجاً على الساحة الفنية.