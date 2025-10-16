أحمد ماضي يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية في الغدة ويكشف تفاصيل وضعه الصحي

وفي اتصال هاتفي مع موقع “الفن”، كشف ماضي حقيقة وضعه الصحي، مؤكداً أنه خضع بالفعل لعملية جراحية في الغدة
، موضحاً أن الإجراء كان ضروريًا بعد نصيحة الأطباء له بضرورة التدخل الطبي السريع.
وقال الشاعر اللبناني إنه غادر المستشفى بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية، مضيفًا أنه يخضع حالياً لفترة راحة ورعاية طبية خاصة
إلى حين صدور نتائج الفحوصات النهائية. وأوضح أن الفريق الطبي قام بأخذ خزعة من الغدة
لإجراء الفحوصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن النتائج ستصدر يوم الثلاثاء المقبل
لتحديد وضعه الصحي بشكل أوضح.
وطمأن أحمد
ماضي جمهوره قائلاً: “أنا بخير والحمد لله، العملية كانت ناجحة والأطباء مطمئنون، وأشكر كل من سأل عني أو دعا لي بالسلامة”.
ويُعد أحمد ماضي من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية
في العقدين الأخيرين، وكتب كلمات العديد من النجاحات الغنائية
التي قدّمها فنانون بارزون مثل إليسا، ناصيف زيتون
، نانسي عجرم
، زياد برجي، وملحم زين. وتُعرف أعماله بلغتها العاطفية العميقة التي تجمع بين الإحساس الشعبي
والمفردة الحديثة، ما جعله أحد أبرز صُنّاع الأغنية اللبنانية الحديثة.
ويأتي هذا الوعكة الصحية بعد فترة من النشاط الفني المكثف لماضي، الذي كان قد أعلن قبل أسابيع عن تحضيره أعمالًا جديدة
بالتعاون مع عدد من النجوم، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا لاستكمال مشاريعه فور انتهاء مرحلة النقاهة.
وقد تفاعل محبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مع خبر دخوله المستشفى، متمنين له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطه المعتاد، معتبرين أن الساحة الفنية لا تكتمل من دون بصمته الشعرية المميزة.