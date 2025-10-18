الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة والنجوم يتفاعلون معها
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة والنجوم يتفاعلون معها
A-
A+

منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة والنجوم يتفاعلون معها

فن

2025-10-18 | 06:18
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة والنجوم يتفاعلون معها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة والنجوم يتفاعلون معها

نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها في موقع فيسبوك منشورًا غامضًا أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، تحدّثت فيه عن السند والخذلان دون أن تكشف عن خلفيات ما كتبته.

وقالت منة في منشورهااللي ملوش ضهر في الزمن ده يترمي، واللي له حد مسنود عليه يا حظه يا هناه... الحمد لله على كل واحد سنده هو ربنا، ربنا كبير هو المنتقم الجبار، الحمد لله على كل شيء."

وأعادت الفنانة نشر كلماتها عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول المقصود من الرسالة.

وتفاعل معها عدد كبير من النجوم والمتابعين، بينهم الفنان إيهاب فهمي الذي علّق قائلًا:لا سند غير ربك... قولي يا رب."

فيما كتب آخرون تعليقات دعم وتشجيع، أبرزها:

أحلى وأقوى وأعظم سند في الكون هو رب العالمين، واللي مسنود عليه منصور دايمًا."

"خير يا منوش... مالك؟ كلنا جنبك ومعاكي."

اقرأ ايضا في فن

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
08:59

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.

08:59

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
08:38

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين



أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.

08:38

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين



أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض
08:35

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض

في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.

08:35

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض

في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.

اخترنا لك
تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
08:59
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
08:38
لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض
08:35
يورغو شلهوب يلفت الأنظار بصورة مع ابنته سارة
08:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025