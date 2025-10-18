حمل امينة خليل يثير الجدل وهي ترد في اول تصريح حصري

وردّت أمينة على ما أثير قائلة: "كنت لابسة ضيق إمبارح في الافتتاح على فكرة، أنا مش حامل، ولو حامل أوعدكوا هقول بنفسي."
كما عبّرت النجمة المصرية عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع حفل زفافها مؤخرًا، مؤكدة أنها فوجئت بكمّ التعليقات الجميلة والإشادات بإطلالتها، وقالت بابتسامة: "كنت مبسوطة جدًا إن الناس حبّوا الإطلالة والفرح، الحمد لله كان يوم مميز."
شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.
أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.
في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.