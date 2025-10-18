حمل امينة خليل يثير الجدل وهي ترد في اول تصريح حصري

وردّت أمينة على ما أثير قائلة: "كنت لابسة ضيق إمبارح في الافتتاح على فكرة، أنا مش حامل، ولو حامل أوعدكوا هقول بنفسي."

كما عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع حفل زفافها مؤخرًا، مؤكدة أنها فوجئت بكمّ التعليقات الجميلة والإشادات بإطلالتها، وقالت بابتسامة: "كنت مبسوطة جدًا إن الناس حبّوا الإطلالة والفرح، الحمد لله كان يوم مميز."