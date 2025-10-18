الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين

شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.
في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.
نشر الممثل اللبناني يورغو شلهوب صورة جديدة جمعته بابنته سارة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في فيسبوك، حيث ظهر الاثنان داخل السيارة في لحظة عفوية نالت إعجاب المتابعين.