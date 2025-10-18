الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين

وقال الأمير آندرو، الشقيق الأصغر للملك والابن الثاني للملكة الراحلة ، في بيان رسمي: "الاتهامات المستمرة الموجهة إليّ صرفت الانتباه عن عمل شقيقي الملك وعن العمل الأوسع للعائلة المالكة. لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت سابقًا، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ."

تأتي هذه الخطوة بعد أعوام من تدهور سمعة الأمير آندرو في الأوساط والدولية، حيث تعرّض لموجة انتقادات بسبب علاقته بإبستين ومشاركته في مناسبات ارتبطت لاحقًا بشبهات استغلال قاصرات. وكانت المحكمة الأميركية قد فتحت تحقيقات موسّعة عام 2021 حول هذه ، قبل أن يتوصّل آندرو إلى تسوية مالية خارج مع إحدى المشتكيات.

وفي عام 2022، تم تجريده من معظم ألقابه العسكرية ومن مهامه الرسمية داخل ، بناءً على قرار من ، في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية والسياسية حينها.

كما كشفت تقارير بريطانية حديثة عن تورط أحد شركائه التجاريين في شبهات تجسس لصالح ، وهو ما زاد من الضغوط على الملكي ودفع آندرو إلى اتخاذ قراره الأخير بالتخلي عن لقبه التاريخي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من العائلة المالكة لإعادة ضبط صورتها العامة في ظل الانتقادات التي واجهتها في السنوات ، فيما لم يعلن القصر الملكي بعد تفاصيل حول الألقاب أو الامتيازات التي سيحتفظ بها الأمير بعد هذا القرار.