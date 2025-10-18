الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين

فن

2025-10-18 | 08:38
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
Aljadeed
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين



أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.

وقال الأمير آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في بيان رسمي: "الاتهامات المستمرة الموجهة إليّ صرفت الانتباه عن عمل شقيقي الملك تشارلز وعن العمل الأوسع للعائلة المالكة. لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت سابقًا، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ."
تأتي هذه الخطوة بعد أعوام من تدهور سمعة الأمير آندرو في الأوساط البريطانية والدولية، حيث تعرّض لموجة انتقادات واسعة بسبب علاقته بإبستين ومشاركته في مناسبات ارتبطت لاحقًا بشبهات استغلال قاصرات. وكانت المحكمة الأميركية قد فتحت تحقيقات موسّعة عام 2021 حول هذه القضايا، قبل أن يتوصّل آندرو إلى تسوية مالية خارج القضاء مع إحدى المشتكيات.
وفي عام 2022، تم تجريده من معظم ألقابه العسكرية ومن مهامه الرسمية داخل العائلة المالكة، بناءً على قرار من القصر الملكي البريطاني، في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية والسياسية حينها.
كما كشفت تقارير بريطانية حديثة عن تورط أحد شركائه التجاريين في شبهات تجسس لصالح الصين، وهو ما زاد من الضغوط على القصر الملكي ودفع آندرو إلى اتخاذ قراره الأخير بالتخلي عن لقبه التاريخي.
 
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من العائلة المالكة لإعادة ضبط صورتها العامة في ظل الانتقادات التي واجهتها في السنوات الأخيرة، فيما لم يعلن القصر الملكي بعد تفاصيل حول الألقاب أو الامتيازات التي سيحتفظ بها الأمير بعد هذا القرار.

