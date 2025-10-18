لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض

وقد أثار هذا اللقاء تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه "لقاء القمم" الذي جمع اثنين من عمالقة الفن في واحد.

وقد وثّق الحساب الرسمي لشركة على منصة " " لحظة اللقاء، حيث ظهر شاروخان إلى جانب عبده في كواليس المنتدى، ورافقهما كل من الأستاذ ، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، والنجم فهد الكبيسي.

وجاء في التعليق المرفق بالفيديو المنشور:"قمة فنية مصغّرة في كواليس Joy Forum جمعت نجم بوليوود شاروخان مع فنان العرب محمد عبده، وعرّاب الفن الأستاذ سالم الهندي، والنجم القطري فهد الكبيسي."

وقد نال المقطع المصوّر تفاعلاً لافتًا من جمهور الفنانين عبر مختلف المنصات، خاصةً بعد انتشار مشاهد الحوار الودي الذي دار بين شاروخان ومحمد عبده، والذي عكس الاحترام المتبادل والتقدير الكبير من نجم بوليوود لفنان العرب. وقد علّق العديد من المتابعي