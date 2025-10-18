تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

وعلى الرغم من الموقف المحرج، تحلّت مايا بروح مرحة وثقة عالية، حيث علّقت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أكتر موقف محرج اتعرضتلو هو تمزق فستاني اليوم، بس جوان حبيبة قلبي واقفة حدي، لأن إحنا لازم نوقف حد بعض."
وقد حظي الموقف بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، حيث أثنى المتابعون على ردة فعل مايا العفوية، وعلى دعم المصممة جوان التي وقفت إلى جانبها في تلك اللحظة، في مشهد يعكس الجانب الإنساني خلف الكواليس والبريق الظاهري للمهرجانات الفنية.
أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.
في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.
نشر الممثل اللبناني يورغو شلهوب صورة جديدة جمعته بابنته سارة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في فيسبوك، حيث ظهر الاثنان داخل السيارة في لحظة عفوية نالت إعجاب المتابعين.