تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

وعلى الرغم من الموقف المحرج، تحلّت مايا بروح مرحة وثقة عالية، حيث علّقت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أكتر موقف محرج اتعرضتلو هو تمزق فستاني ، بس جوان واقفة حدي، لأن إحنا لازم نوقف حد بعض."

وقد حظي الموقف بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، حيث أثنى المتابعون على ردة فعل مايا العفوية، وعلى دعم المصممة جوان التي وقفت إلى جانبها في تلك اللحظة، في يعكس الجانب الإنساني خلف الكواليس والبريق للمهرجانات الفنية.