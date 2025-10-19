رشا التقي تحتفل بعيدها الأربعين: "أهلاً بالـ40" وسط أجواء دافئة ورسائل حب من النجوم

وظهرت التقي بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا من الدانتيل، أمام شموع حمراء طويلة وقالب كاتو أبيض مزين بحبات الكرز، وعلّقت على الصور بعبارة مقتضبة حملت الكثير من المعاني: "أهلاً بالـ40"، في إشارة إلى دخولها عقدًا جديدًا من حياتها.

المنشور لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهور رشا ومتابعيها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين وأصدقائها المقربين الذين حرصوا على تقديم التهاني والتمنيات لها بالسعادة والصحة والنجاح.

وكتبت شقيقتها ترف التقي رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها وتقديرها، قائلة: "ساحرة إلى الأبد يا ملهمتي"، بينما عايدها الفنان أيمن عبد السلام بكلمات طيبة: "إن شاء كل سنينك خير "، أما الفنانة نور الغندور فوصفتها في تعليقها بـ"الجميلة"، قائلة: "عيد ميلاد يا جميلة".

يُذكر أن رشا التقي برزت على الساحة الدرامية عام 2006 من خلال شخصية هدى، زوجة عصام، في باب ، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال أدائها الهادئ والعميق لشخصية الشامية التقليدية، في عمل جسّد تفاصيل الحياة اليومية في حارات القديمة.

وقد شكّل هذا الدور انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل، ورسّخ مكانتها بين أبرز الوجوه النسائية الشابة في الدراما خلال تلك الفترة، قبل أن تختار لاحقًا الابتعاد الجزئي عن الأضواء وتُركّز على حياتها الخاصة.

ومع دخولها سن الأربعين، يترقب محبوها ما إذا كانت رشا التقي ستعود مجددًا إلى الشاشة، خاصة مع استمرار حضورها المحبّب في قلوب جمهورها.