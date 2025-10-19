رشا التقي تحتفل بعيدها الأربعين: "أهلاً بالـ40" وسط أجواء دافئة ورسائل حب من النجوم

عاجل
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
2025-10-19 | 05:56
احتفلت الفنانة السورية رشا التقي، الشهيرة بدور "هدى" في المسلسل الشهير باب الحارة، بعيد ميلادها الأربعين، في أجواء عائلية دافئة اتسمت بالعفوية والرقي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صوراً من لحظات الاحتفال التي جمعت بين البساطة والأناقة.

وظهرت التقي بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أسود من الدانتيل، أمام شموع حمراء طويلة وقالب كاتو أبيض مزين بحبات الكرز، وعلّقت على الصور بعبارة مقتضبة حملت الكثير من المعاني: "أهلاً بالـ40"، في إشارة إلى دخولها عقدًا جديدًا من حياتها.

المنشور لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهور رشا ومتابعيها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين وأصدقائها المقربين الذين حرصوا على تقديم التهاني والتمنيات لها بالسعادة والصحة والنجاح.

وكتبت شقيقتها ترف التقي رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها وتقديرها، قائلة: "ساحرة إلى الأبد يا ملهمتي"، بينما عايدها الفنان أيمن عبد السلام بكلمات طيبة: "إن شاء الله كل سنينك خير يا رب"، أما الفنانة نور الغندور فوصفتها في تعليقها بـ"الجميلة"، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة".

يُذكر أن رشا التقي برزت على الساحة الدرامية عام 2006 من خلال شخصية هدى، زوجة عصام، في باب الحارة، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال أدائها الهادئ والعميق لشخصية المرأة الشامية التقليدية، في عمل جسّد تفاصيل الحياة اليومية في حارات دمشق القديمة.

وقد شكّل هذا الدور انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل، ورسّخ مكانتها بين أبرز الوجوه النسائية الشابة في الدراما السورية خلال تلك الفترة، قبل أن تختار لاحقًا الابتعاد الجزئي عن الأضواء وتُركّز على حياتها الخاصة.

ومع دخولها سن الأربعين، يترقب محبوها ما إذا كانت رشا التقي ستعود مجددًا إلى الشاشة، خاصة مع استمرار حضورها المحبّب في قلوب جمهورها.

