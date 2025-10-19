تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة

عاجل
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة
تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة
A-
A+

تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة

فن

2025-10-19 | 04:47
تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تامر حسني يُثير قلق جمهوره بعد ظهوره بجبيرة في ذراعه خلال زيارة إنسانية لطفلة مريضة

أثار الفنان المصري تامر حسني قلق جمهوره مجددًا بعد أن ظهر واضعًا جبيرة طبية في ذراعه، خلال زيارة إنسانية لطفلة مصابة بالسرطان في محافظة القليوبية، وذلك بعد فترة وجيزة من تعافيه من كسر في قدمه.

اللافت في الظهور الجديد أنّ تامر لم يُعلن عن إصابته عبر حساباته الرسمية، ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه بشأن حالته الصحية، خاصة أن الجبيرة كانت واضحة في الصور التي وثّقت الزيارة المؤثرة.

ووفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فإن زيارة تامر جاءت استجابة لنداء أطلقته عائلة الطفلة، حيث أصرّ على تلبية الدعوة رغم وضعه الصحي، وهو ما اعتبره المتابعون لفتة إنسانية تعكس طبيعته القريبة من جمهوره.

رافق تامر في الزيارة الفنان مصطفى غريب، حيث ظهرا معًا داخل المستشفى وهما يواسيان الطفلة ويحاولان إدخال السرور إلى قلبها. وقد بدت إصابة تامر واضحة، إلا أنه حرص على التفاعل مع من حوله بابتسامة تخفي ألمه، دون أن يدلي بأي تصريحات توضح طبيعة الإصابة أو سببها.

وكان تامر حسني قد تعرّض سابقًا لكسر في قدمه أثناء عمله على مشروع فني، إلا أنه لم يكشف عن الأمر إلا لاحقًا، بعد أن نشر الشاعر رمضان محمد تفاصيل الحادث في منشور على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن تامر أخفى إصابته حتى عن أصدقائه المقربين.

ورغم الغموض الذي يحيط بإصابته الأخيرة، لم يُعرف بعد ما إذا كانت ناتجة عن حادث جديد أو عن مضاعفات للإصابة السابقة أو إرهاق العمل. لكن تفاعل الجمهور كان كبيرًا، حيث عبّر كثيرون عن تقديرهم لموقفه الإنساني، وانهالت عليه الدعوات بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطه الفني المعتاد.

اقرأ ايضا في فن

مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"
06:09

مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"

أطلّ برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencers" يوم الخميس عبر شاشة قناة “الجديد” عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، في حلقة حملت مزيجًا من المصارحة والجرأة، وقدّمتها الإعلامية ريما كركي بأسلوبها الصادق والمباشر، ضمن أجواء واقعية تضع الشهرة والتأثير تحت المجهر.

06:09

مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"

أطلّ برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencers" يوم الخميس عبر شاشة قناة “الجديد” عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، في حلقة حملت مزيجًا من المصارحة والجرأة، وقدّمتها الإعلامية ريما كركي بأسلوبها الصادق والمباشر، ضمن أجواء واقعية تضع الشهرة والتأثير تحت المجهر.

ديلان بولات تردّ على شائعات الانـ ـتحار: “كانت نوبة هلع.. لا أكثر”
06:07

ديلان بولات تردّ على شائعات الانـ ـتحار: “كانت نوبة هلع.. لا أكثر”

أثارت المؤثرة التركية ديلان بولات جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن محاولتها الانتحار بالقفز من جسر السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن ما حدث لم يكن سوى وعكة صحية مفاجئة أثناء القيادة.

06:07

ديلان بولات تردّ على شائعات الانـ ـتحار: “كانت نوبة هلع.. لا أكثر”

أثارت المؤثرة التركية ديلان بولات جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن محاولتها الانتحار بالقفز من جسر السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن ما حدث لم يكن سوى وعكة صحية مفاجئة أثناء القيادة.

بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”
06:00

بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”

حسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت الجدل الدائر حول الأنباء التي تحدثت عن بيعه ممتلكاته ومغادرته تركيا، بعد ظهوره مؤخرًا في منطقة كوروچشمه بإسطنبول وهو يقود سيارته الجديدة الفاخرة، مؤكدًا أن ما يُتداول عنه عارٍ تمامًا من الصحة.

06:00

بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”

حسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت الجدل الدائر حول الأنباء التي تحدثت عن بيعه ممتلكاته ومغادرته تركيا، بعد ظهوره مؤخرًا في منطقة كوروچشمه بإسطنبول وهو يقود سيارته الجديدة الفاخرة، مؤكدًا أن ما يُتداول عنه عارٍ تمامًا من الصحة.

اخترنا لك
مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"
06:09
ديلان بولات تردّ على شائعات الانـ ـتحار: “كانت نوبة هلع.. لا أكثر”
06:07
بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”
06:00
التوتر يعود بين سيلينا غوميز وهايلي بيبر بعد تصريحات غامضة ومشاحنات عبر السوشال ميديا
05:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025