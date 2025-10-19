مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"

أطلّ برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencers" يوم الخميس عبر شاشة “الجديد” عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، في حلقة حملت مزيجًا من المصارحة والجرأة، وقدّمتها الإعلامية كركي بأسلوبها الصادق والمباشر، ضمن أجواء واقعية تضع الشهرة والتأثير تحت المجهر.



في هذه الحلقة، يفتح الفنان مغنية قلبه للحديث عن حياته العائلية وقراره بعدم الإنجاب، موضحًا أسبابه بعيدًا عن الشائعات. وتظهر المؤثرة ماسة قنوع لتتحدث عن تجربة الفقد بعد رحيل والدها الفنان قنوع، من زاوية إنسانية تعبّر عن ابنة ما زالت تتعايش مع الغياب.



كما يتناول المؤثر اللبناني إلياس شحود الانتقادات التي تطاله على مواقع التواصل بشفافية، موضحًا كيف يتعامل مع الضغط والهجوم الإلكتروني، فيما تكشف المؤثرة تالا سراج عن مراحل من حياتها واجهت فيها الخوف والتحدي بشجاعة وإصرار.



وتتضمن الحلقة أيضًا ظهور الممثل اللبناني طوني إلى جانب مجموعة من المؤثرين أبرزهم ليا ، رحاب ملاط، وعز دلول، في نقاش حول مفهوم التأثير الحقيقي ومسؤولية الشهرة في زمن المنصات الرقمية.



ويُعاد عرض الحلقة مساء الجمعة على "الجديد الفن" عند الساعة التاسعة ليلاً (21:00)، لتمنح المشاهد فرصة لمتابعة واحدة من أكثر الحلقات تفاعلًا، حيث تتقاطع الصراحة مع التجارب الشخصية وتُروى القصص بعيدًا عن الأقنعة.