مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"

في هذه الحلقة، يفتح الفنان باسم
مغنية قلبه للحديث عن حياته العائلية وقراره بعدم الإنجاب، موضحًا أسبابه بعيدًا عن الشائعات. وتظهر المؤثرة السورية
ماسة قنوع لتتحدث عن تجربة الفقد بعد رحيل والدها الفنان محمد
قنوع، من زاوية إنسانية تعبّر عن ابنة ما زالت تتعايش مع الغياب.
كما يتناول المؤثر اللبناني إلياس شحود الانتقادات التي تطاله على مواقع التواصل بشفافية، موضحًا كيف يتعامل مع الضغط والهجوم الإلكتروني، فيما تكشف المؤثرة الأردنية
تالا سراج عن مراحل من حياتها واجهت فيها الخوف والتحدي بشجاعة وإصرار.
وتتضمن الحلقة أيضًا ظهور الممثل اللبناني طوني عيسى
إلى جانب مجموعة من المؤثرين أبرزهم ليا حمزة
، رحاب ملاط، وعز دلول، في نقاش حول مفهوم التأثير الحقيقي ومسؤولية الشهرة في زمن المنصات الرقمية.
ويُعاد عرض الحلقة مساء الجمعة على قناة
"الجديد الفن" عند الساعة التاسعة ليلاً (21:00)، لتمنح المشاهد فرصة لمتابعة واحدة من أكثر الحلقات تفاعلًا، حيث تتقاطع الصراحة مع التجارب الشخصية وتُروى القصص بعيدًا عن الأقنعة.