مصطفى جاد يكشف إصابته بقطع وتر أكيليس للمرة الثانية ويطلب الدعاء

ونشر جاد عبر حسابه الرسمي على موقع " " منشوراً قال فيه: "قدر وما شاء فعل، تعرضت لقطع كلي في وتر أكيليس للمرة الثانية، وأعتذر عن عدم الرد على رسائلكم في الأيام الماضية"، وأضاف أن حالته الصحية تتطلب فترة علاج طويلة والتزاماً تاماً بالراحة. كما شكر كل من تواصل معه للاطمئنان على صحته.

وطالب جاد جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، معبراً عن تفاؤله الكبير بالعودة قريباً إلى نشاطه الفني بعد إتمام مراحل العلاج اللازمة.

يأتي إعلان الإصابة في الوقت الذي تصدّر فيه اسم مصطفى جاد مجددًا منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع من مسرحية "بني آدم"، التي يشارك فيها إلى جانب النجم ، ضمن فعاليات .

وفي المشهد المتداول، دار حوار بين مصطفى جاد وأحمد حلمي تضمنت عبارته الشهيرة: "إنت مين؟ … أنا … مصري وقاعد صف أول"، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وانقسمت الآراء بين من اعتبر أن العبارة تلمّح بطريقة غير لائقة للمصريين، بينما دافع آخرون عن المشهد، معتبرينه مجرد جزء من الكوميديا المسرحية التي تهدف إلى السخرية والفكاهة دون قصد الإساءة لأي طرف.