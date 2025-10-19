نجيب ساويرس يرد على نانسي عجرم بعد رقصة مشتركة بمهرجان الجونة ويشيد بحبها لمصر

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أعربت نانسي عجرم عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: “شكرًا كتير عالحب الكبير والاستضافة الحلوة”. وعبّرت من خلال كلماتها عن الامتنان والتقدير لجمهورها ولمنظمي المهرجان الذين قدموا لها ترحيبًا حارًا.

ورد ساويرس على تغريدة نانسي بكلمات دافئة، حيث كتب: “شكرا نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر.. مصر بتحبك كمان”، وهو الرد الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير منهم عن إعجابهم بهذه العلاقة الطيبة بين الفنانة ورجل الأعمال، وكذلك مدى المحبة المتبادلة بين ومصر في الساحة الفنية.

وظهرت نانسي عجرم في مقاطع الفيديو وهي ترقص بطريقة عفوية وبسيطة، الأمر الذي أضفى على الأجواء طابعًا من البهجة والسرور في ثالث أيام المهرجان. كما غنت نانسي بعض أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر، مما جعل هذا المشهد محط أنظار الحاضرين ورواد السوشيال ميديا.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعتبر من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، ويجمع سنويًا نخبة كبيرة من نجوم الفن والموسيقى والسينما، ليكون منصة للتبادل الثقافي والفني بين مختلف والعالمية.

تفاعل نجيب ساويرس ونانسي عجرم يعكس الروح الإيجابية والمحبة التي تسود بين الفنانين والمبدعين من مختلف البلدان، ويؤكد على الترابط القوي بين مصر ولبنان في المجال الفني، ما يعزز من التعاون والتواصل بين الفنانين من مختلف الجنسيات.