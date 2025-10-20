الأخبار
بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك
بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك
A-
A+

بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك

فن

2025-10-20 | 07:34
بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك
بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك

في تطور جديد في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، قررت محكمة النقض تحديد جلسة الأربعاء المقبل الموافق 22 تشرين الأول (أكتوبر) لنظر الطعن المقدم من الفنانة عفاف شعيب على حكم براءة المخرج محمد سامي من التهم الموجهة إليه بالسبّ والقذف والتشهير بها، على خلفية تصريحات أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، الذي قضى بإدانة محمد سامي وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر بعد شكوى قدمتها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج، تتهمه فيها باستخدام عبارات مسيئة بحقها، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعن سامي وألغت العقوبة، لتقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في حيثيات حكم الاستئناف أن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، ودرست الملابسات المحيطة بالقضية، ورأت أن أركان الجريمة غير متوافرة في حق المخرج، معتبرة أن ما صدر عنه لا يرقى إلى مرتبة السبّ أو القذف العلني. كما أكدت أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في وزن الأدلة وموازنة دفوع الطرفين، قبل أن تنتهي إلى قناعتها بعدم ارتكاب سامي للواقعة.

ورغم صدور حكم البراءة، لم تُغلق القضية بعد، إذ سارعت الفنانة عفاف شعيب عبر محاميها إلى الطعن أمام محكمة النقض لإعادة النظر في الحكم. ومن المتوقع أن تكون جلسة الأربعاء المقبل حاسمة في تحديد مصير القضية التي باتت من أبرز النزاعات القضائية بين شخصيتين فنيتين بارزتين في الساحة المصرية.

بهذا التطور، تدخل قضية عفاف شعيب ومحمد سامي مرحلة جديدة، وسط ترقب من المتابعين لمعرفة ما إذا كانت النقض ستؤيد حكم البراءة السابق أو ستقرر إعادة المحاكمة من جديد.

اقرأ ايضا في فن

وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما
Play
07:40
Play

وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما

تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.

07:40

وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما

تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.

الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
07:39

الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

أحدثت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة.

07:39

الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

أحدثت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة.

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة
07:37

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة

في حادثة مأساوية هزّت الوسط الفني في لوس أنجلوس، عُثِر على جثة عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني داخل ثلاجة منزلها، بعدما أقدم رجل يُدعى ماغنوس همفري على قتلها إثر علاقة قصيرة جمعته بها لم تتجاوز خمسة أيام فقط.

07:37

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة

في حادثة مأساوية هزّت الوسط الفني في لوس أنجلوس، عُثِر على جثة عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني داخل ثلاجة منزلها، بعدما أقدم رجل يُدعى ماغنوس همفري على قتلها إثر علاقة قصيرة جمعته بها لم تتجاوز خمسة أيام فقط.

وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما
07:40
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
07:39
العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة
07:37
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة
07:33

