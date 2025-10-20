بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، الذي قضى بإدانة محمد سامي وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر بعد شكوى قدمتها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج، تتهمه فيها باستخدام عبارات مسيئة بحقها، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعن سامي وألغت العقوبة، لتقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وجاء في حيثيات حكم الاستئناف أن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، ودرست الملابسات المحيطة بالقضية، ورأت أن أركان الجريمة غير متوافرة في حق المخرج، معتبرة أن ما صدر عنه لا يرقى إلى مرتبة السبّ أو القذف العلني. كما أكدت أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في وزن الأدلة وموازنة دفوع الطرفين، قبل أن تنتهي إلى قناعتها بعدم ارتكاب سامي للواقعة.
ورغم صدور حكم البراءة، لم تُغلق القضية بعد، إذ سارعت الفنانة عفاف شعيب عبر محاميها إلى الطعن أمام محكمة النقض لإعادة النظر في الحكم. ومن المتوقع أن تكون جلسة الأربعاء المقبل حاسمة في تحديد مصير القضية التي باتت من أبرز النزاعات القضائية بين شخصيتين فنيتين بارزتين في الساحة المصرية.
بهذا التطور، تدخل قضية عفاف شعيب ومحمد سامي مرحلة جديدة، وسط ترقب من المتابعين لمعرفة ما إذا كانت النقض ستؤيد حكم البراءة السابق أو ستقرر إعادة المحاكمة من جديد.