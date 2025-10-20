بعد حصول محمد سامي على البراءة... عفاف شعيب تطعن على الحكم ومحكمة النقض تتحرك

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت مستأنف أكتوبر قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، الذي قضى بإدانة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر بعد شكوى قدمتها الفنانة ضد المخرج، تتهمه فيها باستخدام عبارات مسيئة بحقها، إلا أن قبلت طعن سامي وألغت العقوبة، لتقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في حيثيات حكم أن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، ودرست الملابسات المحيطة بالقضية، ورأت أن أركان الجريمة غير متوافرة في حق المخرج، معتبرة أن ما صدر عنه لا يرقى إلى مرتبة السبّ أو القذف العلني. كما أكدت أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في وزن الأدلة وموازنة دفوع الطرفين، قبل أن تنتهي إلى قناعتها بعدم ارتكاب سامي للواقعة.

ورغم صدور حكم البراءة، لم تُغلق القضية بعد، إذ سارعت الفنانة عفاف عبر محاميها إلى الطعن أمام لإعادة النظر في الحكم. ومن المتوقع أن تكون جلسة الأربعاء المقبل حاسمة في تحديد مصير القضية التي باتت من أبرز النزاعات القضائية بين شخصيتين فنيتين بارزتين في الساحة .

بهذا التطور، تدخل قضية عفاف شعيب ومحمد سامي مرحلة ، وسط ترقب من المتابعين لمعرفة ما إذا كانت النقض ستؤيد حكم البراءة السابق أو ستقرر إعادة المحاكمة من جديد.