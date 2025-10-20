بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة

وقالت جويل في تصريح إعلامي: "كنت متوقعة التعليقات السلبية، طبيعي في ناس ما بتحب، بس أنا مبسوطة وزوجي مبسوط. جربت قدامه ست فساتين قبل المهرجان وسألته أي فستان ألبس؟ قال لي كلهم حلوين، فخلص، زوجي راضي وأنا راضية، وهذا ستايلي، شو بعملكم؟".

وفي لقاء مع برنامج Et بالعربي، أوضحت جويل أن ذوقها في الأزياء يعكس شخصيتها ولا يهدف إلى استفزاز أحد، قائلة: "يعني إذا وحدة لابسة شروال، بروح بقولها إزعجتيني؟ كل إنسان حرّ بلبسه وطريقته".

وأضافت مؤكدة أن الفستان لم يكن كما تم تصويره في بعض التعليقات: "أنا حبّيت الفستان، حسّيت حالي متل الأميرة. وتحت الفستان لابسة ، هو بيجي معه بودي، يعني مش مزلّطة. هيدا حكي الجيران، وما بيوصل لأي محل".

لكن جويل لم تكتفِ بالدفاع عن نفسها، بل وجّهت رسالة لمنتقديها حول أولويات الاهتمام في ، قائلة: "ما تيجوا هلأ تحكوا عن فستاني، إحكوا عني إني بدعم غزة سنتين وما حدا حكى عن الموضوع. أنا بخسر مصاري وعلاقات، بس ما وقفت، بس العالم كلها وقفت عند فستان!".

وختمت جويل حديثها بتأكيدها على حرية في نفسها، قائلة: "كل واحد يعمل اللي بيحبه. ليه نحنا مش مَلهيين متل الكارداشيانز؟ بيونسيه وجينيفر لوبيز بيلبسوا وبيحتفلوا، وما حدا بينتقدهم. أنا امرأة حرة، وبحب كل امرأة تكون حرة، لأن الإنسان لازم يُحكم عليه من قلبه، مش من شكله أو لبسه".