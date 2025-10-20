الأخبار
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة

فن

2025-10-20 | 07:33
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة
بعد الانتقادات الواسعة... جويل مردينيان توضح حقيقة فستانها وتردّ برسالة جريئة

ردّت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان على الجدل الذي أثاره فستانها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025، بعد أن وُصف من قبل البعض بأنه جريء، مؤكدة أنها لا تبالي بالانتقادات وأنها فخورة بما ترتديه لأنه يعكس شخصيتها وأسلوبها في الحياة.

وقالت جويل في تصريح إعلامي: "كنت متوقعة التعليقات السلبية، طبيعي في ناس ما بتحب، بس أنا مبسوطة وزوجي مبسوط. جربت قدامه ست فساتين قبل المهرجان وسألته أي فستان ألبس؟ قال لي كلهم حلوين، فخلص، زوجي راضي وأنا راضية، وهذا ستايلي، شو بعملكم؟".

وفي لقاء مع برنامج Et بالعربي، أوضحت جويل أن ذوقها في الأزياء يعكس شخصيتها ولا يهدف إلى استفزاز أحد، قائلة: "يعني إذا وحدة لابسة شروال، بروح بقولها إزعجتيني؟ كل إنسان حرّ بلبسه وطريقته".

وأضافت مؤكدة أن الفستان لم يكن كما تم تصويره في بعض التعليقات: "أنا حبّيت الفستان، حسّيت حالي متل الأميرة. وتحت الفستان لابسة مايو، هو بيجي معه بودي، يعني مش مزلّطة. هيدا حكي الجيران، وما بيوصل لأي محل".

لكن جويل لم تكتفِ بالدفاع عن نفسها، بل وجّهت رسالة لمنتقديها حول أولويات الاهتمام في العالم العربي، قائلة: "ما تيجوا هلأ تحكوا عن فستاني، إحكوا عني إني بدعم غزة سنتين وما حدا حكى عن الموضوع. أنا بخسر مصاري وعلاقات، بس ما وقفت، بس العالم كلها وقفت عند فستان!".

وختمت جويل حديثها بتأكيدها على حرية المرأة في التعبير عن نفسها، قائلة: "كل واحد يعمل اللي بيحبه. ليه نحنا مش مَلهيين متل الكارداشيانز؟ بيونسيه وجينيفر لوبيز بيلبسوا وبيحتفلوا، وما حدا بينتقدهم. أنا امرأة حرة، وبحب كل امرأة تكون حرة، لأن الإنسان لازم يُحكم عليه من قلبه، مش من شكله أو لبسه".

