مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه

وقالت في مقطع مصور نشرته: "أعتذر أن أقول هذا بهذه الطريقة، لكن ستيف رحل أثناء نومه الأربعاء"، مضيفة: "لقد أحببته كثيراً، ورحيله جاء مبكراً جداً".

وذكرت شرطة مدينة بيوريا في ولاية إلينوي، حسب موقع TMZ، أن الوفاة تبدو ناجمة عن أسباب طبيعية، بينما لم تكشف العائلة عن تفاصيل إضافية.

كان بريدجز من أبرز الوجوه الكوميدية على منصة تيك توك، حيث اشتهر بمقاطعه الساخرة التي تناولت المواقف اليومية بأسلوب بسيط ومرح، مجسداً شخصيات مثل "الأب المهمل" و"عامل المدرسة" و"أكبر شخص في الحفلة". تجاوز عدد متابعيه أكثر من 2.1 مليون شخص، وحققت أعماله انتشاراً واسعاً بين مختلف الأعمار.

في كلمتها، عبّرت زوجته عن حزنها العميق قائلة إن ما كان يقدمه ستيف على الإنترنت لا يعكس سوى جانب صغير من شخصيته الحقيقية، مشيرة إلى أنه كان إنساناً طيباً وأباً محباً وزوجاً رائعاً. وأضافت أنه كان يعتني بصحته في الفترة ، ويواصل كتابة وتصوير مقاطع ، كما شكرت الجمهور الذي دعمه طيلة مسيرته.

تزوج ستيف وتشيلسي قبل 16 عاماً، وأنجبا ثلاثة أبناء: ابنة تبلغ 14 عاماً وتوأمان يبلغان 10 أعوام. وأوضحت العائلة أن مراسم التأبين ستقام في نطاق عائلي ضيق بحضور الأصدقاء المقربين فقط.