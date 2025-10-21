الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه
مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه
A-
A+

مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه

فن

2025-10-21 | 04:59
مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه

توفي صانع المحتوى والكوميدي الأمريكي ستيف بريدجز عن عمر 41 عاماً أثناء نومه، وفق ما أعلنت زوجته تشيلسي بريدجز عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وقالت تشيلسي في مقطع مصور نشرته: "أعتذر أن أقول هذا بهذه الطريقة، لكن ستيف رحل بسلام أثناء نومه صباح الأربعاء"، مضيفة: "لقد أحببته كثيراً، ورحيله جاء مبكراً جداً".

وذكرت شرطة مدينة بيوريا في ولاية إلينوي، حسب موقع TMZ، أن الوفاة تبدو ناجمة عن أسباب طبيعية، بينما لم تكشف العائلة عن تفاصيل إضافية.

كان بريدجز من أبرز الوجوه الكوميدية على منصة تيك توك، حيث اشتهر بمقاطعه الساخرة التي تناولت المواقف اليومية بأسلوب بسيط ومرح، مجسداً شخصيات مثل "الأب المهمل" و"عامل المدرسة" و"أكبر شخص في الحفلة". تجاوز عدد متابعيه أكثر من 2.1 مليون شخص، وحققت أعماله انتشاراً واسعاً بين مختلف الأعمار.

في كلمتها، عبّرت زوجته عن حزنها العميق قائلة إن ما كان يقدمه ستيف على الإنترنت لا يعكس سوى جانب صغير من شخصيته الحقيقية، مشيرة إلى أنه كان إنساناً طيباً وأباً محباً وزوجاً رائعاً. وأضافت أنه كان يعتني بصحته في الفترة الأخيرة، ويواصل كتابة وتصوير مقاطع جديدة، كما شكرت الجمهور الذي دعمه طيلة مسيرته.

تزوج ستيف وتشيلسي قبل 16 عاماً، وأنجبا ثلاثة أبناء: ابنة تبلغ 14 عاماً وتوأمان يبلغان 10 أعوام. وأوضحت العائلة أن مراسم التأبين ستقام في نطاق عائلي ضيق بحضور الأصدقاء المقربين فقط.

اقرأ ايضا في فن

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
08:23

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

خيّم الحزن على عالم الشطرنج بعد إعلان وفاة الأستاذ الكبير والعبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، في خبر صادم لعشّاق اللعبة حول العالم.

08:23

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

خيّم الحزن على عالم الشطرنج بعد إعلان وفاة الأستاذ الكبير والعبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، في خبر صادم لعشّاق اللعبة حول العالم.

كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر
06:56

كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، عن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر واحد، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، طالباً من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

06:56

كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، عن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر واحد، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، طالباً من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
04:16

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس

بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

04:16

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس

بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

اخترنا لك
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
08:23
كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر
06:56
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
04:16
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟
04:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025