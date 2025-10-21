منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس

وبحسب مصادر مقرّبة، فإن قصة الحب بين منة والجنايني بدأت خلال "فضفضت أوي" الذي ينتجه الجنايني ويقدّمه معتز ، والذي تناول شخصية منة الحقيقية وجوانب من حياتها الخاصة لم يكن يعرفها الجمهور. هذه الحوارات الصريحة كانت الشرارة الأولى لقصة حب ناعمة نمت خلف الكواليس.

الطرفان يحرصان على إبقاء العلاقة بعيدة عن الإعلام، لكن المقربين يؤكدون أن الزفاف بات قريبًا جدًا، وأن الاستعدادات جارية بهدوء.

وتشير المعلومات إلى أن الحفل سيكون بسيطًا ومقتصرًا على العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، في أجواء يغلب عليها الطابع الرومانسي.