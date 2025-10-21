الأخبار
كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر
كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر
A-
A+

كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

فن

2025-10-21 | 06:56
كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر
Aljadeed
كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، عن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر واحد، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، طالباً من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر كريم عبر حسابه على فيسبوك صورة ظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى داخل العناية المركزة، وكتب معلقاً: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية... أحب أطمّنكم، عدّينا امبارح المرحلة الحرجة، وجارٍ المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي".

وكان كريم سامي مغاوري قد تحدث في وقت سابق عن تفاصيل أزمته الصحية، موضحاً أنه خضع لأربع عمليات جراحية خلال الشهرين الماضيين، شملت فتقاً في الحجاب الحاجز، وتسليك المعدة، وقص المعدة، وتحويل المسار.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء تدهور حالته الصحية لم يكن العمليات نفسها، بل الإهمال في اتباع تعليمات الأطباء بعد الجراحة، حيث كتب قائلاً: "الدكتور كتب لي جدول كامل لمدة 3 شهور يشمل الأكل والشرب والفيتامينات، لكني أهملت تماماً، لا كنت بأكل ولا بشرب كويس، ولا باخد الفيتامينات زي ما قالوا لي".

ويتابع كريم حالياً العلاج تحت إشراف طبي دقيق، في وقت يتمنى فيه جمهوره وأصدقاؤه في الوسط الفني عودته إلى صحته الكاملة قريباً.

اقرأ ايضا في فن

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
08:23

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

خيّم الحزن على عالم الشطرنج بعد إعلان وفاة الأستاذ الكبير والعبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، في خبر صادم لعشّاق اللعبة حول العالم.

08:23

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

خيّم الحزن على عالم الشطرنج بعد إعلان وفاة الأستاذ الكبير والعبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، في خبر صادم لعشّاق اللعبة حول العالم.

مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه
04:59

مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه

توفي صانع المحتوى والكوميدي الأمريكي ستيف بريدجز عن عمر 41 عاماً أثناء نومه، وفق ما أعلنت زوجته تشيلسي بريدجز عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

04:59

مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه

توفي صانع المحتوى والكوميدي الأمريكي ستيف بريدجز عن عمر 41 عاماً أثناء نومه، وفق ما أعلنت زوجته تشيلسي بريدجز عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
04:16

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس

بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

04:16

منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس

بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
08:23
مات نائما.. وفاة التيكتوكر الكوميدي ستيف بريدجز يصدم متابعيه
04:59
منة شلبي تدخل القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية… وهذه هوية العريس
04:16
