كريم سامي مغاوري يعلن دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

ونشر عبر حسابه على صورة ظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى داخل العناية المركزة، وكتب معلقاً: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية... أحب أطمّنكم، عدّينا امبارح المرحلة الحرجة، وجارٍ المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي".

وكان كريم قد تحدث في وقت سابق عن تفاصيل أزمته الصحية، موضحاً أنه خضع لأربع عمليات جراحية خلال الشهرين الماضيين، شملت فتقاً في الحجاب الحاجز، وتسليك المعدة، وقص المعدة، وتحويل المسار.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء تدهور حالته الصحية لم يكن العمليات نفسها، بل الإهمال في اتباع تعليمات الأطباء بعد الجراحة، حيث كتب قائلاً: "الدكتور كتب لي جدول كامل لمدة 3 شهور يشمل الأكل والشرب والفيتامينات، لكني أهملت تماماً، لا كنت بأكل ولا بشرب كويس، ولا باخد الفيتامينات زي ما قالوا لي".

ويتابع كريم حالياً العلاج تحت إشراف طبي دقيق، في وقت يتمنى فيه جمهوره وأصدقاؤه في الوسط الفني عودته إلى صحته الكاملة قريباً.