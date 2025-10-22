انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل

وخلال الجلسة، طُرح على شاكر عدد من الأسئلة الروتينية، بينها اسم المحامي الذي سيمثله وما إذا كان قد تعرض لأي تهديدات قبل موعد المحاكمة، قبل أن يغادر المحكمة مباشرة دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وبحسب موقع ETبالعربي، فقد أُحضِر إلى محكمة جنايات عند الساعة الثامنة والنصف، وسط إجراءات مشددة. وتشير المصادر إلى أن القضية تتعلق بدعوى مقدّمة من عائلة مدني توفي متأثرًا بطلق ناري خلال ، يُتهم فيها كل من شاكر وأحمد ، ضمن ملف ما زال مفتوحًا ولم يصدر فيه حكم نهائي بعد.

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 15 ديسمبر المقبل، حيث يُحتمل أن تشهد مواجهة بين فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين ممن شاركوا أو شهدوا أحداث معركة التي وقعت في 23 2013.