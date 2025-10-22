ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

وجهت الفنانة ناني نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.



وقالت ناني في استغاثتها عبر 24: "أنا مريضة قلب وسكري، بقالي 3 شهور مش باخد علاجي، وكل ما أروح المستشفى يقولوا مفيش، صحتي بتتدهور ومش عارفة أعمل إيه، أتمنى حد من يسمعني ويساعدني."

وأشارت الفنانة مؤخرًا إلى صعوباتها المالية، إذ عرضت جزءًا من أثاث منزلها للبيع، مؤكدة جودة القطع المعروضة في حدائق الأهرام.

يُذكر أن ناني سعد الدين من مواليد 1972، وشاركت في أعمال فنية بارزة مثل مسلسل "آدم وسيد الناس"، حيث تعاونت مع كبار الفنانين مثل وعفاف .