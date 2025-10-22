ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

في حوار صريح من العاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل رؤيتها حول أهمية الاستقلال المالي وتمكين النساء خلال مشاركتها في قمة فورتشن لأقوى النساء لعام 2025، مؤكدة أن حرية الاختيار تبدأ من الاستقلال المادي.
في لقاء صريح وحيوي ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، فتحت الفنانة هنا الزاهد قلبها للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية، ووصفت عام 2025 بأنه من أجمل الأعوام التي مرت بها، قائلة: "السنة دي من أجمل السنين في حياتي وشغلي، بحمد ربنا عليها جدًا، وإن شاء الله اللي جاي أحسن."
في أول تعليق لها على الفيديو الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها لتوضيح حقيقة المقطع الذي ظهرت فيه إلى جانب الفنانة هالة صدقي وهما تضحكان خلال كلمة الفنانة لبلبة في جلسة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.