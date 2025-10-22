إلهام شاهين تكشف حقيقة فيديو الضحك مع هالة صدقي في مهرجان الجونة

الأخبار
فن

2025-10-22 | 11:41
في أول تعليق لها على الفيديو الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها لتوضيح حقيقة المقطع الذي ظهرت فيه إلى جانب الفنانة هالة صدقي وهما تضحكان خلال كلمة الفنانة لبلبة في جلسة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

من خلال رسالة صوتية خاصة لـ"ET بالعربي"، أوضحت إلهام تفاصيل الموقف قائلة: "الكلام اللي كان بيني وبين هالة ما ينفعش أقوله كله، بس الحقيقة بسيطة جداً، أنا كنت بقول لها إني مش قادرة ومستعجلة أروح الحمام، فقالتلي هزاراً استني قربنا نخلص الندوة، وبمزاح قالتلي اعمليها مكانك وخلاص، فكلنا ضحكنا".
وأضافت أن إشارتها إلى الفنانة يسرا في الفيديو كانت فقط لتطلب منها إنهاء الندوة قائلة: "أنا كنت بشاور ليسرا أقولها يلا خلصوا الندوة عايزة أروح الحمام، والهزار بيني وبين هالة لا علاقة له إطلاقاً بلبلبة".
وأكدت شاهين أن العلاقة التي تجمعها بـ"نونيا"، كما تنادي لبلبة، هي علاقة صداقة قوية ومتجذّرة: "نونيا حبيبتي وصاحبتي وعِشرة عمر، وهي عارفة قيمتها عندي كويس جداً، وما إلها أي علاقة باللي حصل".
أما عن الجدل الذي تبع انتشار الفيديو، فعلّقت إلهام قائلة: "غريب جداً الناس ليه متخيلة إننا بنتنمر أو بنسخر! بالعكس إحنا الفنانين علاقتنا قوية ومتماسكة، ودايماً بنهزر مع بعض، بس في ناس بتحب تصيد الأخطاء حتى لو ما فيش خطأ".
واختتمت حديثها بلهجة حاسمة: "اللي بيترقبونا دايماً شغالين على مبدأ: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط... واضح إننا بالنسبالهم أعداء من غير سبب، عايزين يخلقوا لنا غلطة بأي طريقة، بس فعلاً الموضوع كله هزار بسيط اتفهم غلط".

