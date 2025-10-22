ميغان ماركل تطرح رؤيتها حول حرية المرأة ودورها الاقتصادي

في حوار صريح من ، شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل رؤيتها حول أهمية المالي وتمكين النساء خلال مشاركتها في قمة فورتشن لأقوى النساء لعام 2025، مؤكدة أن حرية تبدأ من الاستقلال المادي.



ميغان، التي حاورتها أليسون شونتيل رئيسة تحرير مجلة فورتشن، قالت إن " المالي هو ما يمنحك حرية اتخاذ القرار، وهذه الحرية هي ما تحتاجه كل امرأة في هذا العصر"، مشددة على أن الوعي المالي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من ثقافة كل إنسان.

وأضافت أنها تعتبر الثقافة المالية أحد أعمدة حياتها الشخصية والمهنية، وأنها تسعى من خلال مبادراتها ومشاريعها لدعم تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا. وقالت: "حين تدعم النساء بعضهن البعض، لا يدعمن فقط حياة بعضهن، بل يصنعن إرثًا جماعيًا يبقى أثره عبر الأجيال".

وأكدت أن الحديث عن المال أو الاستقلالية لم يعد "أمرًا محرّمًا أو حساسًا"، بل ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، لافتة إلى أن استثماراتها في مؤسسات ومشاريع نسائية تأتي انطلاقًا من إيمانها بأن "كل مبادرة ناجحة تخلق ثقافة وتترك إرثًا".

كلام ميغان يأتي في سياق مستمر من دفاعها عن حرية ، خصوصًا بعد الجدل الذي رافق قرارها مع الأمير هاري في يناير 2020 بالتخلي عن مهامهما الملكية الرسمية. وأوضحت الدوقة أن الهدف من ذلك القرار لم يكن الهروب من المسؤولية، بل السعي إلى الاستقلال المالي والمهني بعيدًا عن التمويل العام، قائلة إن "الحرية لا يمكن أن تتحقق إذا كنت تعتمد على الآخرين في معيشتك".

وأشارت ماركل إلى أن فكرة العمل المستقل وامتلاك القرار الاقتصادي كانت من أبرز الدروس التي تعلّمتها من تجاربها الشخصية، مؤكدة أن تمكين هذا المجال هو خطوة أساسية نحو المساواة الحقيقية.

وأضافت أن بعض المؤسسات التي تستثمر فيها تركز على دعم رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تديرها النساء، معتبرة أن هذه الخطوات هي الشكل الأوضح لـ"التمكين العملي" وليس مجرد شعارات.

واختتمت ميغان حديثها برسالة ملهمة: "الاستقلال المادي لا يعني فقط أن يكون لديك حساب مصرفي خاص، بل أن تكوني قادرة على اتخاذ القرار بحرية، وتحمّلي مسؤولية اختياراتك بثقة."