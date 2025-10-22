يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة

ونشرت يارا
عبر حسابها على إنستغرام
مقطع فيديو يوثّق لحظة تقدم حبيبها لخطبتها، حيث ظهر وهو يقدّم لها خاتم الخطوبة وسط أجواء مميزة في الطبيعة، بينما علّقت على الفيديو بعبارة قصيرة: "بداية قصة جديدة
".
وبدت يارا في اللقطات متأثرة ومتحمسة، قبل أن تتحول اللحظة إلى جلسة تصوير خاصة بالمناسبة، تميزت بالبساطة والرومانسية.
كما نشرت على قناتها في يوتيوب
مقطعًا مطولًا كشفت فيه كواليس الخطوبة والتحضيرات التي أعدها خطيبها للمفاجأة، معبرةً عن سعادتها الكبيرة بهذه اللحظة التي وصفتها بأنها "تفوق كل أحلامها". ووجّهت شكرها لكل من قدّم لها التهاني والدعم مع انطلاقتها في مرحلة جديدة من حياتها.
وقد لاقى إعلان خطوبتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات المليئة بالحب والدعوات بالسعادة، وكتب أحد المتابعين:" تستحقين كل الفرح يا يارا، بداية جميلة تليق بقلبك النقي."
وأشاد جمهورها بعفويتها وصدق مشاعرها، مؤكدين أن ما شاركته يعكس طبيعتها البسيطة والشفافة التي جعلت منها إحدى أبرز الوجوه المحبوبة في عالم صناعة المحتوى.