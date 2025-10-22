الأخبار
يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة
يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة
A-
A+

يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة

فن

2025-10-22 | 02:56
يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يارا عزيز تحتفل بخطوبتها في اجواء مميزة وساحرة وسط الطبيعة

احتفلت صانعة المحتوى والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يارا عزيز بخطوبتها رسميًا، في أجواء مفعمة بالرومانسية، بعد أن شاركت متابعيها سلسلة من المقاطع المصوّرة التي روت فيها تفاصيل قصة الحب التي تعيشها في الفترة الأخيرة.

ونشرت يارا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوثّق لحظة تقدم حبيبها لخطبتها، حيث ظهر وهو يقدّم لها خاتم الخطوبة وسط أجواء مميزة في الطبيعة، بينما علّقت على الفيديو بعبارة قصيرة: "بداية قصة جديدة".
وبدت يارا في اللقطات متأثرة ومتحمسة، قبل أن تتحول اللحظة إلى جلسة تصوير خاصة بالمناسبة، تميزت بالبساطة والرومانسية.
كما نشرت على قناتها في يوتيوب مقطعًا مطولًا كشفت فيه كواليس الخطوبة والتحضيرات التي أعدها خطيبها للمفاجأة، معبرةً عن سعادتها الكبيرة بهذه اللحظة التي وصفتها بأنها "تفوق كل أحلامها". ووجّهت شكرها لكل من قدّم لها التهاني والدعم مع انطلاقتها في مرحلة جديدة من حياتها.
وقد لاقى إعلان خطوبتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات المليئة بالحب والدعوات بالسعادة، وكتب أحد المتابعين:" تستحقين كل الفرح يا يارا، بداية جميلة تليق بقلبك النقي."
وأشاد جمهورها بعفويتها وصدق مشاعرها، مؤكدين أن ما شاركته يعكس طبيعتها البسيطة والشفافة التي جعلت منها إحدى أبرز الوجوه المحبوبة في عالم صناعة المحتوى.
 

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل
06:19

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

06:19

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل
05:14

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل

انتهت اليوم جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان فضل شاكر في قصر العدل امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.

05:14

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل

انتهت اليوم جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان فضل شاكر في قصر العدل امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب
05:01

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب

بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء "fenty "، خسرت الفنانة العالمية ريهانا مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.

05:01

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب

بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء "fenty "، خسرت الفنانة العالمية ريهانا مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل
06:19
انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل
05:14
ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب
05:01
حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما
04:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

