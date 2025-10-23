انجلينا جولي تتحرك من جديد.. مشروع ضخم لدعم ايتام القطاع!

تداولت تقارير إعلامية حديثة معلومات تفيد بأن العالمية أنجلينا جولي تدرس مشروعًا إنسانيًا لإنشاء قرية إغاثة ضخمة للأيتام في ، في خطوة تعبّر عن التزامها المستمر بدعم المتضررين من الحروب حول .



وكشف الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي خلال جلسة نقاشية عبر الإنترنت نظّمتها مؤسسة كانديد في ، أن انجلينا أبدت اهتمامًا حقيقيًا بالمساهمة في إعادة غزة من خلال هذا المشروع الإنساني، مؤكداً أن الفكرة تنطلق من حسّها الإنساني العالي ورغبتها في تقديم دعم فعلي للأطفال المتأثرين بالحرب.

وأشاد سنجلاوي بدور الدولي في دعم سكان غزة، مشدداً على أن "السلام يتطلب مصالحة وإعماراً متوازيين، ولا يمكن انتظار الحكومات وحدها للقيام بذلك."

وقد لقيت الأنباء ترحيبًا واسعًا على ، حيث اعتبر كثيرون أن مبادرة انجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة السابقة للأمم المتحدة قد تُعيد الأمل لأطفال غزة الذين فقدوا ذويهم خلال الحرب .

يُذكر أن أنجلينا جولي كانت من أوائل الفنانين الذين عبّروا عن موقف إنساني واضح تجاه غزة، إذ نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 رسالة عبر حساباتها الرسمية قالت فيها إن “ما حدث عمل إرهابي، لكنه لا يبرر قتل الأبرياء في غزة، حيث المدنيون بلا مأوى ولا غذاء ولا ماء."