الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية
شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية

فن

2025-10-23 | 03:38
شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية

أعلنت محكمة الجنح الاقتصادية براءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من تهمة السبّ والقذف التي رفعها ضدها مدير صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ويأتي الحكم بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 9 أكتوبر الماضي بسبب عطلة نصر أكتوبر، ليُنهي مرحلة من الجدل القانوني الذي لاحق الفنانة خلال الفترة الأخيرة.
وفي خطوة أخرى لصالحها، رفضت المحكمة مؤخرًا الطعن المقدم من شركة “روتانا”، ما يمنح شيرين الحرية الكاملة في طرح أعمال جديدة والتعاقد مع أي شركة إنتاج دون قيود.
وأكد الملحن مدين في تصريح لـ ET بالعربي أن شيرين تمرّ بمرحلة مستقرة نفسيًا وصحيًا، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من اكتئاب بسيط خلال الفترة الماضية لكنها تتحسّن تدريجيًا، وأضاف: "هتسمعوا منها حاجات جديدة قريبًا."
من جانبه، أوضح حسام حبيب أن شيرين كانت خارج مصر لتلقي العلاج خلال الفترة الماضية، وقد عادت مؤخرًا إلى القاهرة بعد تحسن حالتها الصحية واستعدادها للعودة إلى نشاطها الفني.

اقرأ ايضا في فن

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
06:40

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"


حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer تتابعونها الليلة الساعة 10 مساء على شاشة الجديد.

06:40

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"


حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer تتابعونها الليلة الساعة 10 مساء على شاشة الجديد.

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!
05:07

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

نجت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو، التي احتفلت مؤخرًا بأول تجربة أمومة لها، هي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة من حادث مرور خطير وقع يوم 22 أكتوبر 2025 في شارع بغداد بمنطقة كاديكوي بإسطنبول.

05:07

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

نجت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو، التي احتفلت مؤخرًا بأول تجربة أمومة لها، هي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة من حادث مرور خطير وقع يوم 22 أكتوبر 2025 في شارع بغداد بمنطقة كاديكوي بإسطنبول.

اخترنا لك
رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37
بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
06:40
الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!
05:07
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"
04:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025