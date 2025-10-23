شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة جديدة من أزماتها القانونية

ويأتي الحكم بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 9 أكتوبر الماضي بسبب عطلة نصر أكتوبر، ليُنهي مرحلة من الجدل القانوني الذي لاحق الفنانة خلال الفترة الأخيرة
.
وفي خطوة أخرى لصالحها، رفضت المحكمة مؤخرًا الطعن المقدم من شركة “روتانا”، ما يمنح شيرين
الحرية الكاملة في طرح أعمال جديدة
والتعاقد مع أي شركة إنتاج
دون قيود.
وأكد الملحن مدين في تصريح لـ ET بالعربي أن شيرين تمرّ بمرحلة مستقرة نفسيًا وصحيًا، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من اكتئاب بسيط خلال الفترة الماضية لكنها تتحسّن تدريجيًا، وأضاف: "هتسمعوا منها حاجات جديدة قريبًا."
من جانبه، أوضح حسام حبيب
أن شيرين كانت خارج مصر لتلقي العلاج خلال الفترة الماضية، وقد عادت مؤخرًا إلى القاهرة
بعد تحسن حالتها الصحية واستعدادها للعودة إلى نشاطها الفني.