4 آب "الحقيقة الضائعة"
تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة
تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة
تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة

فن

2025-10-23 | 10:28

فن

2025-10-23 | 10:28
تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة
تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولاً واسعاً لصورة قيل إنها تجمع الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد شاكر داخل قصر العدل في بيروت، أثناء جلسة استجواب في إحدى القضايا العالقة ضد الفنان. وقد أثارت الصورة جدلاً وتفاعلاً كبيراً بين الجمهور، لكون ظهور شاكر في الأماكن العامة يُعد نادراً منذ ابتعاده عن الأضواء عقب أحداث عبرا في صيدا عام 2013.

وسارع الفنان محمد شاكر إلى توضيح حقيقة الصورة، مؤكداً عبر حساباته الرسمية أن الصورة ليست حديثة كما أُشيع، بل تعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر، معبّراً عن استيائه من استمرار تداول أخبار «غير دقيقة» تتعلق بوالده الذي يعيش حياة هادئة بعيداً عن الإعلام، ويستعد تدريجياً للعودة إلى نشاطه الفني.

ووفقاً لمصادر مطلعة من داخل قصر العدل، فقد خضع فضل شاكر خلال الجلسة إلى استجواب روتيني أمام القاضي، تضمن مجموعة من الأسئلة الإجرائية، بينها تحديد اسم المحامي المكلّف بمتابعته، وما إذا كان قد تعرّض لأي ضغوط أو تهديدات قبل الجلسة. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة انتهت من دون اتخاذ أي إجراءات إضافية، وغادر شاكر المحكمة فور الانتهاء من الاستجواب.

وتتصل القضية بدعوى تقدّمت بها عائلة أحد المدنيين الذين قضوا خلال أحداث عبرا في 23 يونيو/حزيران 2013، وهي الاشتباكات التي وُجهت فيها اتهامات إلى كلٍّ من فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وآخرين بالمشاركة فيها ضد الجيش اللبناني. وما يزال الملف مفتوحاً أمام القضاء اللبناني، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 15 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مواجهة بين شاكر والأسير وعدد من الموقوفين أو الشهود المرتبطين بتلك الأحداث.

هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء
10:43

هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء

شهدت الفنانة هدى المفتي موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث لاحظ الجمهور فقدانها الملحوظ للوزن وظهورها بملامح نحافة شديدة، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.

10:43

هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء

شهدت الفنانة هدى المفتي موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث لاحظ الجمهور فقدانها الملحوظ للوزن وظهورها بملامح نحافة شديدة، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.

تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته ويشكر جمهوره على الدعم
08:45

تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته ويشكر جمهوره على الدعم

طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه.

08:45

تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته ويشكر جمهوره على الدعم

طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه.

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء
10:43
تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته ويشكر جمهوره على الدعم
08:45
رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37
بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
06:40

