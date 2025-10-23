تداول صورة جديدة لفضل شاكر داخل قصر العدل.. ومحمد شاكر يوضح الحقيقة

وسارع الفنان شاكر إلى توضيح حقيقة الصورة، مؤكداً عبر حساباته الرسمية أن الصورة ليست حديثة كما أُشيع، بل تعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر، معبّراً عن استيائه من استمرار تداول «غير دقيقة» تتعلق بوالده الذي يعيش حياة هادئة بعيداً عن الإعلام، ويستعد تدريجياً للعودة إلى نشاطه الفني.

ووفقاً لمصادر مطلعة من داخل قصر العدل، فقد خضع خلال الجلسة إلى استجواب روتيني أمام القاضي، تضمن مجموعة من الأسئلة الإجرائية، بينها تحديد اسم المحامي المكلّف بمتابعته، وما إذا كان قد تعرّض لأي ضغوط أو تهديدات قبل الجلسة. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة انتهت من دون اتخاذ أي إجراءات إضافية، وغادر شاكر المحكمة فور الانتهاء من الاستجواب.

وتتصل القضية بدعوى تقدّمت بها عائلة أحد المدنيين الذين قضوا خلال أحداث في 23 يونيو/حزيران 2013، وهي الاشتباكات التي وُجهت فيها اتهامات إلى كلٍّ من فضل شاكر والشيخ وآخرين بالمشاركة فيها ضد . وما يزال الملف مفتوحاً أمام اللبناني، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 15 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مواجهة بين شاكر والأسير وعدد من الموقوفين أو الشهود المرتبطين بتلك الأحداث.