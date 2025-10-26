أحمد الجنايني ينشر أول صورة رومانسية مع منة شلبي بعد تداول وثيقة زواجهما

وأرفق الجنايني الصورة بتعليق مؤثر كتب فيه:"بالنسبة للعالم فهي نجمة، أما بالنسبة لي فهي كل شيء."

المنشور حظي باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني والتعليقات التي عبّرت عن فرحة المتابعين بالثنائي، متمنّين لهما السعادة والحب الدائم.

يأتي هذا المنشور بعد أيام من انتشار وثيقة زواج رسمية تحمل توقيع كلٍّ من وأحمد الجنايني، مؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ، وتحمل ختمًا رسميًا، ما جعلها حديث الجمهور وأثار تساؤلات حول صحة ارتباطهما رسميًا.

الوثيقة التي تصدّرت على مواقع التواصل الاجتماعي زادت من تفاعل المتابعين مع الصورة ، خصوصًا في ظلّ الطرفين الصمت وعدم إصدار أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي خبر الزواج حتى الآن.