هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات
هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات
A-
A+

هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات

فن

2025-10-25 | 12:52
هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات

احتفلت الفنانة المصرية هايدي موسى مساء الجمعة بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، في حفل خاص أقيم تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني.

ونشرت هايدي موسى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.. تم عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في الخير وارزقنا المودة والرحمة".

وأطلت هايدي بفستان أبيض بسيط التصميم يعكس أناقتها ورقتها، بينما اختار العريس محمد غانم إطلالة كلاسيكية باللون الأسود. وظهرت أجواء الحفل رومانسية حالمة على خلفية الأهرامات التي أضفت طابعًا مميزًا على المناسبة.

ويأتي إعلان الزواج بعد فترة من الشائعات التي لاحقت الفنانة حول ارتباطها سرًا، قبل أن تؤكد الخبر رسميًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضع حدًا لكل ما تردد في الأيام الماضية. وكانت هايدي قد ردت سابقًا على تلك الأخبار بقولها: "الزواج شيء طبيعي وحلو وحلال وفرحة، وعندما يحدث ويكون هناك شيء رسمي الناس ستعرف به".

وفي تصريحات سابقة، تحدثت هايدي موسى عن الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها، موضحة أنها تهتم بالجوهر أكثر من المظاهر، وأن أهم ما يجذبها في الرجل هو أن يكون سندًا وأمانًا لها. وأضافت: "لغة الحب عندي هي الأفعال، وأكثر ما يهمني أن يكون رجلًا حقيقيًا يخاف عليَّ ويكون مصدر طمأنينة، ويقدرني ويقدر موهبتي، ويكون داعمًا لي في عملي، بشرط أن يشعر بالراحة والاستقرار في العلاقة".

يُذكر أن هايدي موسى، التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الساحة الغنائية المصرية والعربية، من خلال صوتها القوي وأغانيها الراقية، لتختتم عام 2025 بخبر سعيد شكّل مفاجأة جميلة لجمهورها ومحبيها.

