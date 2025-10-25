هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات

ونشرت هايدي عبر حسابها الرسمي على " " مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.. تم عقد قراني مع من اختاره قلبي.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في الخير وارزقنا المودة والرحمة".

وأطلت هايدي بفستان أبيض بسيط التصميم يعكس أناقتها ورقتها، بينما اختار العريس غانم إطلالة كلاسيكية باللون الأسود. وظهرت أجواء الحفل رومانسية حالمة على خلفية الأهرامات التي أضفت طابعًا مميزًا على المناسبة.

ويأتي إعلان الزواج بعد فترة من الشائعات التي لاحقت الفنانة حول ارتباطها سرًا، قبل أن تؤكد الخبر رسميًا عبر حساباتها على ، لتضع حدًا لكل ما تردد في الأيام الماضية. وكانت هايدي قد ردت سابقًا على تلك بقولها: "الزواج شيء طبيعي وحلو وحلال وفرحة، وعندما يحدث ويكون هناك شيء رسمي الناس ستعرف به".

وفي تصريحات سابقة، تحدثت هايدي موسى عن الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها، موضحة أنها تهتم بالجوهر أكثر من المظاهر، وأن أهم ما يجذبها في الرجل هو أن يكون سندًا وأمانًا لها. وأضافت: "لغة الحب عندي هي الأفعال، وأكثر ما يهمني أن يكون رجلًا حقيقيًا يخاف عليَّ ويكون مصدر طمأنينة، ويقدرني ويقدر موهبتي، ويكون داعمًا لي في عملي، بشرط أن يشعر بالراحة والاستقرار في العلاقة".

يُذكر أن هايدي موسى، التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الساحة الغنائية والعربية، من خلال صوتها القوي وأغانيها الراقية، لتختتم عام 2025 بخبر سعيد شكّل مفاجأة جميلة لجمهورها ومحبيها.