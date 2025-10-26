ريما كركي تواجه مؤثّري السوشال ميديا بأسئلة صادمة تكشف أسرار الشهرة

خاضت الممثلة السورية جيني إسبر تحدي أسئلة الجمهور في فقرة "Challenge Accepted" ضمن كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - The Real Influencer" الذي يُعرض على شاشة الجديد.
أوصت الهيئة الاتهامية اللبنانية بإسقاط عدد من التهم الموجّهة إلى الفنان فضل شاكر، بعد دراسة شاملة لملف قضيته التي شغلت الرأي العام اللبناني لسنوات، في خطوة تُعد تطورًا بارزًا يمهّد لتسوية قانونية وشيكة.
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمسية فنية استثنائية مع الافتتاح الرسمي لـ دار الأوبرا المصرية من خلال احتفالية «وطن السلام»، التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.