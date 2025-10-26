ريما كركي تواجه مؤثّري السوشال ميديا بأسئلة صادمة تكشف أسرار الشهرة

عرضت حلقة من برنامج "المؤثّر الحقيقي" مع الإعلاميّة على "الجديد"، حاملةً جرعة عالية من الصراحة والعاطفة في مواجهة مفتوحة مع أبرز نجوم .

فقد استضافت كركي كلاً من وزان، ماجد العجلاني، وسارة أبو شيخة، في حوارٍ إنسانيّ مليء بالاعترافات الجريئة والتجارب المؤثّرة. خلال الحلقة، طرحت كركي أسئلتها بشجاعة وذكاء، كاشفةً الجوانب الخفيّة من حياة ضيوفها، والتحدّيات التي يعيشها كلّ مؤثّر خلف الأضواء. الحلقة، التي حظيت بتفاعلٍ واسع على مواقع التواصل، وُصفت بأنها من أكثر الحلقات صدقاً وتأثيراً، لما تضمّنته من لحظاتٍ مؤثرة واعترافات غير متوقّعة أظهرت البعد الإنساني الحقيقي وراء شهرة المؤثرين.