نادين الراسي تفاجئ الجمهور بجسم رياضي.. وتكشف سرّ الـ Six Pack الحقيقي!

وخلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، ردّت نادين بعفويتها على “سؤال المليون” حول سرّ عضلات بطنها قائلة: “مش فجأة صار عندي 6 باك! كنت دايمًا نحيفة، بس بعد ما سمنت شوي بسبب الأدوية اللي أخدتها بعد الولادة، عملت لايبوسكشن بسيط يشيل الزيادة، وبعدها رجعت للرياضة وظهرت العضلات”. وأوضحت أنّها لا تلجأ إلى النوادي الرياضية بل تعتمد على تمارين منزلية منتظمة، مضيفة: “بعمل كل شي بالبيت، بشرب مي كثير، وبمشي ترادميل 12 كيلومتر بالأسبوع، وأحيانًا بجوّع حالي شوي… بس أكيد ما بعمل عمليات تجميل، لأني ضد النفخ والمبالغة”. نادين شدّدت على أن هدفها من مشاركة صورها ليس الاستعراض، بل رسالة إيجابية للجمهور عن أهمية العناية بالصحة واللياقة بدل السعي وراء النحافة المفرطة، قائلة: “الجسم الجميل مش الجسم الرفيع، الجسم الجميل هو الجسم الصحي اللي فيه وقوة”. وختمت بابتسامة مازحة: “وقفت القصة على 6 باك؟ نزلنا ميو، شافوا الكتاف والظهر… كله نتيجة تعب وشغل مش عمليات!”.