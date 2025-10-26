نادين الراسي تفاجئ الجمهور بجسم رياضي.. وتكشف سرّ الـ Six Pack الحقيقي!

وخلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، ردّت نادين بعفويتها على “سؤال المليون” حول سرّ عضلات بطنها قائلة: “مش فجأة صار عندي 6 باك! كنت دايمًا نحيفة، بس بعد ما سمنت شوي بسبب الأدوية اللي أخدتها بعد الولادة، عملت لايبوسكشن بسيط يشيل الزيادة، وبعدها رجعت للرياضة وظهرت العضلات”. وأوضحت الراسي أنّها لا تلجأ إلى النوادي الرياضية بل تعتمد على تمارين منزلية منتظمة، مضيفة: “بعمل كل شي بالبيت، بشرب مي كثير، وبمشي ترادميل 12 كيلومتر بالأسبوع، وأحيانًا بجوّع حالي شوي… بس أكيد ما بعمل عمليات تجميل، لأني ضد النفخ والمبالغة”. نادين شدّدت على أن هدفها من مشاركة صورها ليس الاستعراض، بل توجيه رسالة إيجابية للجمهور عن أهمية العناية بالصحة واللياقة بدل السعي وراء النحافة المفرطة، قائلة: “الجسم الجميل مش الجسم الرفيع، الجسم الجميل هو الجسم الصحي اللي فيه طاقة وقوة”. وختمت بابتسامة مازحة: “وقفت القصة على 6 باك؟ نزلنا ميو، شافوا الكتاف والظهر… كله نتيجة تعب وشغل مش عمليات!”.
خاضت الممثلة السورية جيني إسبر تحدي أسئلة الجمهور في فقرة "Challenge Accepted" ضمن كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - The Real Influencer" الذي يُعرض على شاشة الجديد.
أوصت الهيئة الاتهامية اللبنانية بإسقاط عدد من التهم الموجّهة إلى الفنان فضل شاكر، بعد دراسة شاملة لملف قضيته التي شغلت الرأي العام اللبناني لسنوات، في خطوة تُعد تطورًا بارزًا يمهّد لتسوية قانونية وشيكة.
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمسية فنية استثنائية مع الافتتاح الرسمي لـ دار الأوبرا المصرية من خلال احتفالية «وطن السلام»، التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.