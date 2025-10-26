الأخبار
نادين الراسي تفاجئ الجمهور بجسم رياضي.. وتكشف سرّ الـ Six Pack الحقيقي!

فن

2025-10-26 | 05:50
نادين الراسي تفاجئ الجمهور بجسم رياضي.. وتكشف سرّ الـ Six Pack الحقيقي!
تصدّرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بجسمٍ رياضيّ متناسق لفت أنظار الجمهور وأثار تساؤلاتهم حول سرّ التغيير اللافت في شكلها.

وخلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، ردّت نادين بعفويتها على “سؤال المليون” حول سرّ عضلات بطنها قائلة: “مش فجأة صار عندي 6 باك! كنت دايمًا نحيفة، بس بعد ما سمنت شوي بسبب الأدوية اللي أخدتها بعد الولادة، عملت لايبوسكشن بسيط يشيل الزيادة، وبعدها رجعت للرياضة وظهرت العضلات”. وأوضحت الراسي أنّها لا تلجأ إلى النوادي الرياضية بل تعتمد على تمارين منزلية منتظمة، مضيفة: “بعمل كل شي بالبيت، بشرب مي كثير، وبمشي ترادميل 12 كيلومتر بالأسبوع، وأحيانًا بجوّع حالي شوي… بس أكيد ما بعمل عمليات تجميل، لأني ضد النفخ والمبالغة”. نادين شدّدت على أن هدفها من مشاركة صورها ليس الاستعراض، بل توجيه رسالة إيجابية للجمهور عن أهمية العناية بالصحة واللياقة بدل السعي وراء النحافة المفرطة، قائلة: “الجسم الجميل مش الجسم الرفيع، الجسم الجميل هو الجسم الصحي اللي فيه طاقة وقوة”. وختمت بابتسامة مازحة: “وقفت القصة على 6 باك؟ نزلنا ميو، شافوا الكتاف والظهر… كله نتيجة تعب وشغل مش عمليات!”.

