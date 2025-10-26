وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية لبنانية، فقد قررت الهيئة إسقاط تُهمتين رئيسيتين هما: “الإساءة إلى دولة شقيقة” و*“تبييض الأموال”*، المعروفة إعلاميًا بتهمة “تمويل جماعات إرهابية”.

ورأت الهيئة أن الركن القانوني لتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم يعد قائمًا، معتبرة أن النظام السوري فقد شرعيته الدولية وفق مواقف عدد من الدول، ما أسقط مبررات الملاحقة في هذا الملف. أمّا بخصوص تهمة تبييض الأموال، فخلصت التحقيقات إلى أن الأدلة المتوافرة لا تثبت تورّط الفنان في أي نشاط غير قانوني، مؤكدة تعاملاته البنكية وعدم ارتباطها بأي تمويل مشبوه.

ويُتوقّع أن يصدر القرار النهائي عن خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية، في وقت يعيش فيه شاكر من التفاؤل الحذر، متمنيًا أن يكون الحكم منصفًا ويُنهي سنوات طويلة من الملاحقات القضائية التي أبعدته عن الحياة الفنية.

بالتوازي مع التطورات القضائية، يستعد الفنان فضل شاكر لإطلاق أغنية بعنوان "قمري"، من كلمات وألحان الشاعرة جمانة ، وتوزيع حسام صعبي، وإخراج فاطمة رشا شحادة، في إنتاج مع شركة "بنش مارك" .

وتحمل الأغنية – بحسب صانعيها – طابعًا رومانسيًا مختلفًا يقدّم شاكر بصوتٍ أكثر نضجًا وأسلوب موسيقي يجمع بين الكلاسيكية والرقي، لتكون خطوة رمزية في طريق عودته إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ طويل.

تزامن هذا الحراك الفني مع جلسة تمهيدية عقدها شاكر أمام القاضي بلال الضناوي في ، على أن تُستكمل المحاكمات أمام المحكمة العسكرية في 28 تشرين الأول الجاري، وسط اهتمام واسع من جمهوره الذي يترقّب نتائج هذه المرحلة المفصلية في مسيرته الفنية والقضائية.