محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

استُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقع العديد منهم على "مفتاح السلام"، الكتاب التذكاري الذي خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيح للحضور المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصور العالمي عبدالله صبري بالتعاون مع "كاروسيل"، لتخليد هذه الليلة الاستثنائية.

افتتحت الأمسية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لبرنامج غني بالعروض الفنية المميزة، والذي جمع بين المسرح والسينما والموسيقى الحية، احتفاءً بالإرث الثقافي المصري ورسالة السلام الإنسانية.

بدأت الفعاليات بمشهد مسرحي مؤثر جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي، أعقبه فيلم قصير مزج بين الصورة السينمائية والرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة "وطن السلام" التي قدمها كل من آمال ماهر وحمزة نمرة بأداء غنّي مفعم بالمشاعر الوطنية.

كما قدم الدحيح فقرة خاصة جمعت بين والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميز، تلاها عرض مصوّر عن صمود وأصالة شعب سيناء. فيما أضفى النجمان أصالة وأحمد سعد أجواء من الأمل والتفاؤل بدويتو "باصين على قدّام"، مؤكدين رسالة الاحتفالية في تعزيز السلام والمستقبل الواعد لمصر والمنطقة.

وشهدت الأمسية فقرة مسرحية مؤثرة تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها فنانون بارزون مثل هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى ، يوسف عمر، وأحمد غزي، تلاها فيلم قصير يحمل رسالة التضامن والنضال الوطني.

كما تألّق الحضور الموسيقي بعرض خاص للكينج منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية "فلسطين"، التي دوّت فيها أصوات الحاضرين بنداء قوي للوحدة والكرامة والسلام.

اختتمت الاحتفالية بـ أوبريت "حراس السلام"، الذي جمع نخبة من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم : آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحة فنية جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام، لتُسجّل هذه الأمسية كواحدة من أهم اللحظات الفنية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.