محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
A-
A+

محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

فن

2025-10-26 | 06:42
محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمسية فنية استثنائية مع الافتتاح الرسمي لـ دار الأوبرا المصرية من خلال احتفالية «وطن السلام»، التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

استُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقع العديد منهم على "مفتاح السلام"، الكتاب التذكاري الذي خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيح للحضور المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصور العالمي عبدالله صبري بالتعاون مع "كاروسيل"، لتخليد هذه الليلة الاستثنائية.

افتتحت الأمسية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها كلمة مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لبرنامج غني بالعروض الفنية المميزة، والذي جمع بين المسرح والسينما والموسيقى الحية، احتفاءً بالإرث الثقافي المصري ورسالة السلام الإنسانية.

بدأت الفعاليات بمشهد مسرحي مؤثر جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي، أعقبه فيلم قصير مزج بين الصورة السينمائية والرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة "وطن السلام" التي قدمها كل من آمال ماهر وحمزة نمرة بأداء غنّي مفعم بالمشاعر الوطنية.

كما قدم الدحيح فقرة خاصة جمعت بين العلم والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميز، تلاها عرض مصوّر عن صمود وأصالة شعب سيناء. فيما أضفى النجمان أصالة وأحمد سعد أجواء من الأمل والتفاؤل بدويتو "باصين على قدّام"، مؤكدين رسالة الاحتفالية في تعزيز السلام والمستقبل الواعد لمصر والمنطقة.

وشهدت الأمسية فقرة مسرحية مؤثرة تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها فنانون بارزون مثل هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى عماد، يوسف عمر، وأحمد غزي، تلاها فيلم قصير يحمل رسالة التضامن والنضال الوطني.

كما تألّق الحضور الموسيقي بعرض خاص للكينج محمد منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية "فلسطين"، التي دوّت فيها أصوات الحاضرين بنداء قوي للوحدة والكرامة والسلام.

اختتمت الاحتفالية بـ أوبريت "حراس السلام"، الذي جمع نخبة من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي: آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحة فنية جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام، لتُسجّل هذه الأمسية كواحدة من أهم اللحظات الفنية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

 

خروج الإعلامي طارق الحميد من المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية
08:29

خروج الإعلامي طارق الحميد من المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية

طمأن الفنان ثامر الحميد الجمهور على حالة شقيقه الإعلامي البارز طارق الحميد، بعد تعرض الأخير لجلطة دماغية أثارت قلقاً واسعاً. ونشر ثامر عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة شكر قائلاً: "كل الشكر لمن دعى وتواصل وسأل عن أخي العزيز حبيبي طارق الحميّد، وأطمئن الجميع بأنه قد غادر مستشفى سليمان الحبيب الطبية، ليبدأ رحلة علاجية في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. فشكراً للكادر الطبي بالمجموعة ولكم جميعاً."

08:29

خروج الإعلامي طارق الحميد من المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية

طمأن الفنان ثامر الحميد الجمهور على حالة شقيقه الإعلامي البارز طارق الحميد، بعد تعرض الأخير لجلطة دماغية أثارت قلقاً واسعاً. ونشر ثامر عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة شكر قائلاً: "كل الشكر لمن دعى وتواصل وسأل عن أخي العزيز حبيبي طارق الحميّد، وأطمئن الجميع بأنه قد غادر مستشفى سليمان الحبيب الطبية، ليبدأ رحلة علاجية في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. فشكراً للكادر الطبي بالمجموعة ولكم جميعاً."

جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة
Play
08:18
Play

جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة

خاضت الممثلة السورية جيني إسبر تحدي أسئلة الجمهور في فقرة "Challenge Accepted" ضمن كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - The Real Influencer" الذي يُعرض على شاشة الجديد.

08:18

جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة

خاضت الممثلة السورية جيني إسبر تحدي أسئلة الجمهور في فقرة "Challenge Accepted" ضمن كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - The Real Influencer" الذي يُعرض على شاشة الجديد.

فضل شاكر يقترب من تبرئته.. إسقاط تهمتي "الإساءة" و"تبييض الأموال"
06:46

فضل شاكر يقترب من تبرئته.. إسقاط تهمتي "الإساءة" و"تبييض الأموال"

أوصت الهيئة الاتهامية اللبنانية بإسقاط عدد من التهم الموجّهة إلى الفنان فضل شاكر، بعد دراسة شاملة لملف قضيته التي شغلت الرأي العام اللبناني لسنوات، في خطوة تُعد تطورًا بارزًا يمهّد لتسوية قانونية وشيكة.

06:46

فضل شاكر يقترب من تبرئته.. إسقاط تهمتي "الإساءة" و"تبييض الأموال"

أوصت الهيئة الاتهامية اللبنانية بإسقاط عدد من التهم الموجّهة إلى الفنان فضل شاكر، بعد دراسة شاملة لملف قضيته التي شغلت الرأي العام اللبناني لسنوات، في خطوة تُعد تطورًا بارزًا يمهّد لتسوية قانونية وشيكة.

خروج الإعلامي طارق الحميد من المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية
08:29
جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة
08:18
فضل شاكر يقترب من تبرئته.. إسقاط تهمتي "الإساءة" و"تبييض الأموال"
06:46
أحمد الجنايني ينشر رسالة رومانسية مؤثرة لمنة شلبي: "هي كل شيء"
06:28

