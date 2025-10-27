نور علي تكشف: "جهاد سعد هو السبب في دخولي عالم التمثيل"

ونشرت نور عبر خاصية "ستوري" في حسابها على " " صورة جمعتها بكل من الممثل بلال مارتيني والفنان جهاد سعد، وعلّقت عليها قائلة: "مع الطاقة كلها.. مع الشخص اللي كان سبب بأني درست بالمعهد العالي.. كتير حب."

الفنان جهاد سعد يُعدّ من أبرز الأساتذة في تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شغل لسنوات طويلة موقعًا أكاديميًا بارزًا، وكان عضوًا في لجنة القبول في أكثر من دورة، وأسهم في تخريج أجيال من الممثلين السوريين الذين أصبحوا من نجوم الصف الأول.

من الناحية الفنية، تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء تصوير دورها في مسلسل " " في ، إلى جانب النجم تيم حسن، في أول تعاون درامي يجمع بينهما. المسلسل من إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى حداد، ومن إنتاج شركة الصباح إخوان.

ويحظى العمل بترقب كبير، خصوصًا بعد الإعلان عن انضمام الفنان فارس الحلو إلى البطولة، في عودة منتظرة له إلى الشاشة بعد غياب طويل، مما يضيف بعدًا فنيًا قويًا للمسلسل المتوقع في الموسم الرمضاني المقبل.

بهذا الاعتراف، تكون نور علي قد سلّطت الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه الأساتذة الأكاديميون في صناعة الموهبة وتوجيهها، مؤكدة أن البدايات الحقيقية للفنان تبدأ غالبًا بكلمة تشجيع من معلم آمن بقدراته.