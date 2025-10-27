كاتي بيري وجاستن ترودو يؤكدان علاقتهما رسميًا في باريس

وشوهد أثناء مغادرتهما مسرح “كريزي هورس باريس” الشهير وهما متشابكا الأيدي بطريقة رومانسية، في أول إطلالة علنية تؤكد صدق العلاقة بينهما. وتألقت كاتي بفستان أحمر من الساتان عكس طابعها الحيوي وأسلوبها الجريء، بينما ظهر ترودو بإطلالة سوداء أنيقة بسيطة.

وفي لحظة لافتة، قدّم أحد المعجبين لبيري وردة حمراء بمناسبة عيد ميلادها، لترد بابتسامة دافئة قبل أن تصعد مع ترودو إلى السيارة وسط تصفيق الحضور وعدسات المصورين الذين وثّقوا اللحظة التي تصدّرت عناوين الصحف العالمية.

تعود بدايات الحديث عن هذه العلاقة إلى يوليو الماضي، عندما رُصدا سويًا في عشاء خاص بمدينة مونتريال، ثم ظهرا لاحقًا على يخت قبالة سواحل . ومع احتفال ، بدا واضحًا أن الثنائي اختارا أخيرًا الإعلان عن علاقتهما بشكل رسمي.

يُذكر أن كاتي بيري كانت قد انفصلت مؤخرًا عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة دامت سنوات، بينما أعلن انفصاله عن زوجته غريغوار عام 2023 بعد زواج استمر 18 عامًا. ويُعد هذا الظهور العلني بداية فصل جديد في حياة كلٍّ من النجمين، اللذين يجمع بينهما الآن مزيج من الشهرة والسياسة والفن في علاقة يتابعها باهتمام.