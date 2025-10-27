مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

وقالت مي في حديثها: "بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام… هو ما اكتفاش بتكريمي، لكن دعاني شخصياً إلى بيته، واتعرّفت على أسرته بالكامل. قالّي: مبسوط أوي، وده بالنسبالي شرف كبير."

وتابعت حديثها عن النجم مؤكدة صداقتهما المتينة: " دمه خفيف، وهو ، وشخصيته طبيعية جداً وتعامله لطيف أوي."

وفي سياق آخر، تطرقت مي إلى مشوارها الفني وكيف تتعامل مع المشاركات في الأعمال كضيفة شرف، قائلة: "أنا ما بترددش أشارك لو مزاجي يسمح. كل اللي طلبوا مني المشاركة ناس بحبهم جداً زي ومحمد إمام، ومقدرش أرفض طالما نفسيتي مرتاحة."

كما عبّرت عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها سلاح ذو حدين: " جميلة ومفيدة، بس لازم يكون ليها وقتها، ما ينفعش نعيش حياتنا كلها فيها."