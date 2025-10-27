مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

وقالت مي في حديثها: "بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام… هو ما اكتفاش بتكريمي، لكن دعاني شخصياً إلى بيته، واتعرّفت على أسرته بالكامل. قالّي: مبسوط بيكي أوي، وده بالنسبالي شرف كبير."
وتابعت حديثها عن النجم محمد إمام مؤكدة صداقتهما المتينة: "محمد دمه خفيف، وهو حبيبي، وشخصيته طبيعية جداً وتعامله لطيف أوي."
وفي سياق آخر، تطرقت مي إلى مشوارها الفني وكيف تتعامل مع المشاركات في الأعمال كضيفة شرف، قائلة: "أنا ما بترددش أشارك لو مزاجي يسمح. كل اللي طلبوا مني المشاركة ناس بحبهم جداً زي تامر حسني ومحمد إمام، ومقدرش أرفض طالما نفسيتي مرتاحة."
كما عبّرت عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها سلاح ذو حدين: "السوشيال ميديا جميلة ومفيدة، بس لازم يكون ليها وقتها، ما ينفعش نعيش حياتنا كلها فيها."