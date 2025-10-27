سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو

سيرين روت موقفًا طريفًا حصل خلال زيارة ابنها كريستيانو لموقع تصوير مسلسلها "تيك تاك" مع الممثل أنس طيارة، مشيرة إلى موهبته الفنية المبكرة: "أكيد في ممثل صغير جواته، بحب هيدا الأجواء وبدو يتفرّج." وأضافت ضاحكة: "لما صار في فيه صوت عالي، كريستيانو صار يراقب الموقف وأنا أشير له أنو كله أندر كنترول."

كما كشفت سيرين عن لحظة مؤثرة عندما ذهب ابنها إلى المدرسة ليطلب إذنًا بالسفر معها، وقالت: "ليفرجيني أنه ما بدّي أعطّلي هم المدرسة."

وعبّرت عن سعادتها بالعودة إلى جمهورها قائلة: "مبسوطة أني رح أرجع لرمضان، اشتقت للجمهور." لكنها لم تُخفِ قلقها من البُعد عن عائلتها: "برمضان تحديدًا عتلاني هم إني أبعد عن وعن عائلتي."

في سياق آخر، وجّهت سيرين انتقادات لاذعة لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تحولت إلى "سجن افتراضي لناس مجرمين" بسبب انتشار التنمر والإساءات، وقالت: "المتنمرين مخبّيين ورا صور وأسماء فيك، وناسيين أن رب العالمين على القبر لاحقهم."

وحذّرت من تصاعد ظواهر خطيرة مثل التحرش والاغتصاب الافتراضي، لكنها في الوقت نفسه أشادت بجانبها الإنساني قائلة: "أكيد في ناس بتجنن وبتشبهنا، بس مقابلهم في ناس ريتهم ما يكونوا بديار حدا."