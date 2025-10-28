الأخبار
تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟
تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟
تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟

فن

2025-10-28 | 11:46
تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟
Aljadeed
تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟

لفت النجم السوري تيم حسن الأنظار خلال مشاركته في احتفالية مرور 71 عاماً على تأسيس شركة "الصباح إخوان"، التي أقيمت مساء الاثنين في قصر الأمير سرسق بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن في العالم العربي.

وظهر تيم حسن بإطلالة كلاسيكية كاجوال تميزت بالأناقة والبساطة، كما بدا بلحية طويلة تتناسب مع شخصيته الجديدة في مسلسل "مولانا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026. لكن ما أثار قلق جمهوره كان ظهوره وهو يرتدي مشدًا طبيًا في يده اليمنى، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

وعلّق تيم على هذا الأمر على هامش الاحتفالية قائلاً إنه تعرض لإصابة طفيفة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية، مطمئنًا جمهوره بأنه بخير ولا يعاني من أي مشاكل صحية تذكر، مضيفًا بابتسامة أن الإصابة لن تؤثر على أعماله المقبلة.
على صعيد آخر، يستعد تيم حسن للبدء بتصوير مسلسله الجديد في بيروت خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة مجموعة من النجوم، منهم نور علي، فارس الحلو، ونانسي خوري، وهو من تأليف لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح إخوان.

أضوى فهد تعلن حملها وتكشف عن جنس مولودها
12:02

أضوى فهد تعلن حملها وتكشف عن جنس مولودها

كشفت الممثلة السعودية أضوى فهد عن حملها للمرة الأولى بطريقة مميزة ومليئة بالفرح، حيث أقامت حفل "بيبي شاور" خاص استعدادًا لاستقبال مولودتها المنتظرة، بحضور عدد من صديقاتها والمقرّبات منها، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها اللون الوردي الذي كشف عن انتظارها لأنثى.

12:02

أضوى فهد تعلن حملها وتكشف عن جنس مولودها

كشفت الممثلة السعودية أضوى فهد عن حملها للمرة الأولى بطريقة مميزة ومليئة بالفرح، حيث أقامت حفل "بيبي شاور" خاص استعدادًا لاستقبال مولودتها المنتظرة، بحضور عدد من صديقاتها والمقرّبات منها، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها اللون الوردي الذي كشف عن انتظارها لأنثى.

اقتراب موعد الافراج عن مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز
11:49

اقتراب موعد الافراج عن مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز

أعلنت مصلحة السجون الأمريكية عن الموعد المتوقع لإطلاق سراح مغني الراب الأمريكي الشهير شون "ديدي" كومز، والمقرر في أوائل شهر مايو من عام 2028، بعد أن أمضى جزءًا كبيرًا من عقوبته داخل سجن ميتروبوليتان شديد الحراسة في بروكلين.

11:49

اقتراب موعد الافراج عن مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز

أعلنت مصلحة السجون الأمريكية عن الموعد المتوقع لإطلاق سراح مغني الراب الأمريكي الشهير شون "ديدي" كومز، والمقرر في أوائل شهر مايو من عام 2028، بعد أن أمضى جزءًا كبيرًا من عقوبته داخل سجن ميتروبوليتان شديد الحراسة في بروكلين.

ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخطف الأنظار في فعالية Vogue World 2025 بهوليوود
08:21

ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخطف الأنظار في فعالية Vogue World 2025 بهوليوود

تصدّرت لي لي، ابنة الممثلة المصرية منى زكي والممثل أحمد حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها اللافت في فعالية Vogue World 2025 التي أُقيمت في مدينة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، داخل استوديوهات باراماونت بيكتشرز الشهيرة.

08:21

ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخطف الأنظار في فعالية Vogue World 2025 بهوليوود

تصدّرت لي لي، ابنة الممثلة المصرية منى زكي والممثل أحمد حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها اللافت في فعالية Vogue World 2025 التي أُقيمت في مدينة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، داخل استوديوهات باراماونت بيكتشرز الشهيرة.

أضوى فهد تعلن حملها وتكشف عن جنس مولودها
12:02
اقتراب موعد الافراج عن مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز
11:49
ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخطف الأنظار في فعالية Vogue World 2025 بهوليوود
08:21
ربى حبشي تعلن اصابتها بالسرطان للمرة الثانية وتودع المشاهدين برسالة مؤثرة
07:12

