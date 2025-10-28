تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟

وظهر تيم حسن بإطلالة كلاسيكية كاجوال تميزت بالأناقة والبساطة، كما بدا بلحية طويلة تتناسب مع شخصيته الجديدة في مسلسل "مولانا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026. لكن ما أثار قلق جمهوره كان ظهوره وهو يرتدي مشدًا طبيًا في يده اليمنى، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حالته الصحية.
كشفت الممثلة السعودية أضوى فهد عن حملها للمرة الأولى بطريقة مميزة ومليئة بالفرح، حيث أقامت حفل "بيبي شاور" خاص استعدادًا لاستقبال مولودتها المنتظرة، بحضور عدد من صديقاتها والمقرّبات منها، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها اللون الوردي الذي كشف عن انتظارها لأنثى.
أعلنت مصلحة السجون الأمريكية عن الموعد المتوقع لإطلاق سراح مغني الراب الأمريكي الشهير شون "ديدي" كومز، والمقرر في أوائل شهر مايو من عام 2028، بعد أن أمضى جزءًا كبيرًا من عقوبته داخل سجن ميتروبوليتان شديد الحراسة في بروكلين.
تصدّرت لي لي، ابنة الممثلة المصرية منى زكي والممثل أحمد حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها اللافت في فعالية Vogue World 2025 التي أُقيمت في مدينة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، داخل استوديوهات باراماونت بيكتشرز الشهيرة.