تيم حسن يقلق الجمهور على صحته بعد اطلالته الاخيرة.. ما القصة؟

وظهر تيم حسن بإطلالة كلاسيكية كاجوال تميزت بالأناقة والبساطة، كما بدا بلحية طويلة تتناسب مع شخصيته الجديدة في مسلسل " " المقرر خلال موسم رمضان 2026. لكن ما أثار قلق جمهوره كان ظهوره وهو يرتدي مشدًا طبيًا في يده اليمنى، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

وعلّق تيم على هذا الأمر على هامش الاحتفالية قائلاً إنه تعرض لإصابة طفيفة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية، مطمئنًا جمهوره بأنه بخير ولا يعاني من أي مشاكل صحية تذكر، مضيفًا بابتسامة أن الإصابة لن تؤثر على أعماله المقبلة.

على صعيد آخر، يستعد تيم حسن للبدء بتصوير مسلسله الجديد في خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة مجموعة من النجوم، منهم ، فارس الحلو، ونانسي خوري، وهو من تأليف لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح إخوان.