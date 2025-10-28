اقتراب موعد الافراج عن مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز

وبحسب البيانات الرسمية، من المنتظر أن يتم الإفراج عن ديدي في الثامن من مايو، شرط التزامه الكامل بالسلوك الجيد خلال الفترة المتبقية من العقوبة، ما يمنحه في الإفراج المبكر بموجب قانون "الخطوة الأولى"، الذي يهدف إلى دعم إعادة تأهيل السجناء الفيدراليين وتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة احتجازهم.

وكان ديدي، البالغ من العمر 55 عامًا، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسين شهرًا، أي ما يعادل نحو أربع سنوات، إثر إدانته في قضيتين تتعلقان بالدعارة. ورغم مطالبة الادعاء العام بعقوبة تصل إلى إحدى عشرة سنة، تم تخفيف الحكم بشكل كبير بعد مرافعة فريق الدفاع الذي طالب باحتساب فترة الحبس السابقة ضمن المدة الإجمالية، إذ أمضى ديدي عامًا كاملاً في السجن منذ اعتقاله في سبتمبر 2024 بانتظار محاكمته.

كما رفضت المحكمة طلبه بالانتقال إلى سجن " ديكس" الفيدرالي في ولاية نيوجيرسي، الذي يضم برامج متخصصة في علاج الإدمان والتأهيل النفسي، مبرّرة القرار بضرورة إبقائه في سجن ميتروبوليتان نظرًا لملف قضيته وتعقيدات تتعلق بظروف احتجازه.

ويُعد سجن ميتروبوليتان من أكثر السجون الفيدرالية صرامة في ، ويخضع نزلاؤه لإجراءات أمنية دقيقة ومراقبة دائمة. ورغم ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن ديدي يواصل التركيز على تحسين سلوكه والمشاركة في برامج إعادة التأهيل والسلوك الإيجابي، أملاً في الحصول على الإفراج المبكر في الموعد المحدد.

وبذلك، من المتوقع أن ينهي مغني الراب الأمريكي فترة سجنه بحلول مايو 2028، ليبدأ بعدها مرحلة يسعى من خلالها إلى إعادة بناء مسيرته الفنية التي تضررت بشدة عقب إدانته ودخوله السجن.