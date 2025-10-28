أضوى فهد تعلن حملها وتكشف عن جنس مولودها

وشاركت أضوى متابعيها عبر مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل التي تميّزت بتفاصيل أنثوية ناعمة. فاختارت ديكورًا يغلب عليه اللونان الوردي والأبيض، حيث زُيّن المكان ببالونات ملوّنة وتدرجات زهرية ساحرة، بالإضافة إلى مائدة فخمة تزيّنت بالشموع والورود، وركن خاص للحلويات المزيّنة بألعاب وعبارات مستوحاة من عالم الأطفال.

وظهرت أضوى في كامل أناقتها وهي في أشهر الحمل ، مرتدية فستانًا زهريًا فضفاضًا ذا تصميم أنثوي ناعم، مزين بالفرو من الأعلى، ليمنحها إطلالة دافئة تناسب المناسبة. ومن خلال هذا الحفل، أعلنت رسميًا عن انتظارها لطفلتها الأولى بطريقة مليئة بالحب والبهجة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت الممثلة إطلالة بسيطة وراقية، إذ اعتمدت تسريحة شعر ناعمة رفعت فيها جزءًا من شعرها بينما تركت الخصلات الباقية منسدلة على كتفيها، وطبّقت مكياجًا ناعمًا بألوان وردية طبيعية أبرزت ملامحها الأنثوية.

ويُذكر أن أضوى فهد كانت قد تزوّجت من حمزة التاجي في 14 يوليو 2023 في ، بحفل بسيط جمع المقربين فقط. ورغم أنها لم حملها في وقت سابق، فضّلت أن تشارك متابعيها هذه اللحظة الخاصة في فترة متقدمة من الحمل، لتحتفل بفرحتها علنًا وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي هنأها وتمنى لها ولطفلتها الصحة والسلامة.