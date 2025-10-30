هل يسحب الأمير ويليام الألقاب الملكية من الأميرتين يوجيني وبياتريس؟

وأكد القصر أن الأمير ويليام لم يلتقِ بالأميرتين لمناقشة هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه من الناحية الدستورية لا يمكن للأمير ولي العهد تجريد الأميرتين من ألقابهما.
وجاءت الشائعات بعد تصريحات صحافية أشارت إلى أن ويليام فرض شروطًا على الأميرتين للضغط على والدهما، لكنها لم تؤكد رسميًا، فيما أوضحت مصادر أن الأميرتين ستظلان موضع ترحيب في فعاليات العائلة المالكة، مثل احتفالات عيد الميلاد في ساندرينغهام، وستحتفظان بألقابهما الملكية.
وتتواصل مناقشات العائلة المالكة حول مكان إقامة الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون إذا اضطروا لمغادرة رويال لودج، مع بحث خيارات متعددة بما في ذلك فروغمور كوتيدج وأديليد كوتيدج.