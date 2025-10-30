هل يسحب الأمير ويليام الألقاب الملكية من الأميرتين يوجيني وبياتريس؟

وأكد أن الأمير لم يلتقِ بالأميرتين لمناقشة هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه من الناحية الدستورية لا يمكن للأمير ولي تجريد الأميرتين من ألقابهما.

وجاءت الشائعات بعد تصريحات صحافية أشارت إلى أن ويليام فرض شروطًا على الأميرتين للضغط على والدهما، لكنها لم تؤكد رسميًا، فيما أوضحت مصادر أن الأميرتين ستظلان موضع ترحيب في فعاليات ، مثل احتفالات في ساندرينغهام، وستحتفظان بألقابهما الملكية.

وتتواصل مناقشات العائلة المالكة حول مكان إقامة الأمير أندرو وزوجته السابقة فيرغسون إذا اضطروا لمغادرة لودج، مع بحث خيارات متعددة بما في ذلك فروغمور كوتيدج وأديليد كوتيدج.