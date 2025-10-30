نجوى فؤاد تكشف أسرار حياتها: زواج قسري في الـ13 وهروب إلى القاهرة بعشرة جنيهات

وروت تفاصيل من طفولتها الصعبة، مؤكدة أن والدها أجبرها على الزواج وهي في الثالثة عشرة من عمرها، لكنها هربت إلى بعشرة جنيهات فقط لتحقيق حلمها في الفن.

وأشارت إلى أن الكاتب كان أول من دعمها فنيًا، ولقّبها بـ "ريتا هيوارث الشرق" بعد إحدى رقصاتها على أغنية "نار نار".

كما تحدثت عن زواجها من الفنان الراحل الذي استمر 18 يومًا فقط، مؤكدة أنها أحبّت فيه روحه المرحة وشهامته.

وفي ختام حديثها، عبّرت نجوى عن استيائها من حال الرقص الشرقي الحالي، قائلة: "دلوقتي في بنات بيقولوا إنهم راقصات، بس اللي بيعملوه ملوش علاقة بالفن." وطالبت بوضع ضوابط تحافظ على قيمة هذا الفن العريق.