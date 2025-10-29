الأخبار
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

فن

2025-10-29 | 10:18
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

ونعاه عدد من أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة عبّرت عن صدمتهم بفقدانه المفاجئ، مشيرين إلى طيبته وحضوره الإنساني والفني اللافت. وكان بهاء يستعدّ لإطلاق عمل غنائي جديد يحمل طابعًا مميزًا من حيث اللحن والإحساس، في خطوةٍ فنية كان يُعوّل عليها كثيرًا لتكون انطلاقته الأوسع على الساحة اللبنانية والعربية. الأغنية من إنتاج شركة Arabsong Production، المعروفة بدعمها للمواهب الشابة وتقديمها لأعمال راقية تمزج بين الجودة والإبداع، وكان من المقرّر الكشف عن تفاصيلها وموعد صدورها خلال الأيام المقبلة. خبر وفاة خليل شكّل صدمة لفريق العمل الذي كان يرافقه في تحضيرات المشروع، إذ وصفه أحدهم بأنه كان "يعيش لحظة شغف حقيقية، متحمّسًا لتقديم شيء جديد يحمل بصمته الخاصة". ولم تُعلن بعد التفاصيل الرسمية حول أسباب الوفاة أو موعد التشييع والعزاء، فيما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل نعياً حزيناً عبّروا فيه عن أسفهم لخسارة صوت شاب واعد كانت مسيرته في بدايتها. برحيله، يُطوى فصل من حلمٍ فني لم يكتمل، ويُضاف اسم جديد إلى قائمة المواهب اللبنانية التي غادرت باكرًا تاركة خلفها أثرًا من الحنين وصدى أغنية لم تُطلق بعد.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05
شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09
تعرّفوا إلى شبكة البرامج المنوّعة على "الجديد" التي تواكب أذواق المشاهدين في لبنان والعالم العربي
08:06

