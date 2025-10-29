رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن عن وفاة الفنان الشاب خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.



ونعاه عدد من أصدقائه عبر بكلمات مؤثرة عبّرت عن صدمتهم بفقدانه المفاجئ، مشيرين إلى طيبته وحضوره الإنساني والفني اللافت. وكان يستعدّ لإطلاق عمل غنائي جديد يحمل طابعًا مميزًا من حيث اللحن والإحساس، في خطوةٍ فنية كان يُعوّل عليها كثيرًا لتكون انطلاقته الأوسع على الساحة والعربية. الأغنية من إنتاج شركة Arabsong Production، المعروفة بدعمها للمواهب الشابة وتقديمها لأعمال راقية تمزج بين الجودة والإبداع، وكان من المقرّر تفاصيلها وموعد صدورها خلال الأيام المقبلة. خبر وفاة خليل شكّل صدمة لفريق العمل الذي كان يرافقه في تحضيرات المشروع، إذ وصفه أحدهم بأنه كان "يعيش لحظة شغف حقيقية، متحمّسًا لتقديم شيء جديد يحمل بصمته الخاصة". ولم تُعلن بعد التفاصيل الرسمية حول أسباب الوفاة أو موعد التشييع والعزاء، فيما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل نعياً حزيناً عبّروا فيه عن أسفهم لخسارة صوت شاب واعد كانت مسيرته في بدايتها. برحيله، يُطوى فصل من حلمٍ فني لم يكتمل، ويُضاف اسم جديد إلى قائمة المواهب اللبنانية التي غادرت باكرًا تاركة خلفها أثرًا من الحنين وصدى أغنية لم تُطلق بعد.