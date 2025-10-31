الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا &quot;قرار مؤقت&quot;
والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا "قرار مؤقت"
A-
A+

والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا "قرار مؤقت"

فن

2025-10-31 | 05:44
والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا "قرار مؤقت"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا "قرار مؤقت"

خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن صمته ليضع حدّاً للجدل المتكرر حول اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة، مؤكداً أن ما يُنسب إليها من تصريحات بشأن ابتعادها عن التمثيل أو تحريمه لا أساس له من الصحة.

شيحة أوضح خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" أن ابنته لم تعلن في أي وقت اعتزالها الفن، مضيفاً: "حلا فنانة حتى النخاع، ولم تكن يوماً ضد الفن، لكنها حالياً تكرّس وقتها لأبنائها". ولفت إلى أن وجودها في كندا ليس ابتعاداً عن الوسط الفني، بل قرار مؤقت لمرافقة أولادها خلال فترة دراستهم، واصفاً ذلك بأنه تصرّف نابع من مسؤولية الأمومة.

وأشار إلى أن تركيزها الحالي على الأسرة لا يعني نهاية مشوارها الفني، قائلاً إن حلا ما زالت تؤمن برسالة الفن وقيمته الإنسانية، مؤكداً أن عودتها مسألة وقت وظروف.

من جانبها، كانت حلا شيحة قد ظهرت في مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب"، تحدثت فيه بصراحة عن تجربتها الشخصية مع ارتداء الحجاب ثم خلعه، مشيرة إلى أنها مرت بفترة من الخوف والاضطراب الداخلي، وقالت: "حين يسيطر الخوف على الإنسان، يرى الأمور من زاوية مظلمة، لكن الضعف لا يلغي حب الله له، بل يدعوه إلى التوبة والرجوع".

كما تطرّق أحمد شيحة للحديث عن ابنته الأخرى هنا، مثنياً على شخصيتها القيادية وقدرتها على تحمل المسؤولية منذ صغرها، مضيفاً أنها كانت تتولى إدارة شؤون المنزل والمصروفات في غيابه، وهو ما اعتبره دليلاً على نضجها وانضباطها المبكر.

 
 

اقرأ ايضا في فن

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
05:57

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

نُقل نجل الفنانة المصرية ريم سامي إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه المفاجئ على الأرض، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً ووضعه تحت المراقبة الدقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالته.

05:57

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

نُقل نجل الفنانة المصرية ريم سامي إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه المفاجئ على الأرض، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً ووضعه تحت المراقبة الدقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالته.

الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور
05:51

الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور

أعلن قصر باكنغهام في بيان رسمي أن الملك تشارلز الثالث أصدر قرارًا نهائيًا يقضي بسحب جميع الألقاب والأوسمة من شقيقه الأمير أندرو، إضافة إلى إلزامه بمغادرة مقر إقامته الفخم "رويال لودج" في وندسور، في خطوة حاسمة تأتي ضمن تداعيات علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

05:51

الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور

أعلن قصر باكنغهام في بيان رسمي أن الملك تشارلز الثالث أصدر قرارًا نهائيًا يقضي بسحب جميع الألقاب والأوسمة من شقيقه الأمير أندرو، إضافة إلى إلزامه بمغادرة مقر إقامته الفخم "رويال لودج" في وندسور، في خطوة حاسمة تأتي ضمن تداعيات علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

اخترنا لك
برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
05:57
الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور
05:51
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود
05:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025