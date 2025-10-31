والد حلا شيحا يحسم الجدل: حلا لم تعتزل الفن... ووجودها في كندا "قرار مؤقت"

شيحة أوضح خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" أن ابنته لم تعلن في أي وقت اعتزالها الفن، مضيفاً: "حلا فنانة حتى النخاع، ولم تكن يوماً ضد الفن، لكنها حالياً تكرّس وقتها لأبنائها". ولفت إلى أن وجودها في ليس ابتعاداً عن الوسط الفني، بل قرار مؤقت لمرافقة أولادها خلال فترة دراستهم، واصفاً ذلك بأنه تصرّف نابع من مسؤولية الأمومة.

وأشار إلى أن تركيزها الحالي على الأسرة لا يعني نهاية مشوارها الفني، قائلاً إن حلا ما زالت تؤمن برسالة الفن وقيمته الإنسانية، مؤكداً أن عودتها مسألة وقت وظروف.

من جانبها، كانت قد ظهرت في مقطع فيديو عبر قناتها على " "، تحدثت فيه بصراحة عن تجربتها الشخصية مع ارتداء الحجاب ثم خلعه، مشيرة إلى أنها مرت بفترة من الخوف والاضطراب الداخلي، وقالت: "حين يسيطر الخوف على الإنسان، يرى الأمور من زاوية مظلمة، لكن الضعف لا يلغي له، بل يدعوه إلى التوبة والرجوع".

كما تطرّق شيحة للحديث عن ابنته الأخرى هنا، مثنياً على شخصيتها القيادية وقدرتها على تحمل المسؤولية منذ صغرها، مضيفاً أنها كانت تتولى إدارة شؤون المنزل والمصروفات في غيابه، وهو ما اعتبره دليلاً على نضجها وانضباطها المبكر.