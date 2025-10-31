تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود

تجمّع المئات من أبناء المنطقة ومحبي الراحل إلى جانب عدد من الوجوه الفنية التي حضرت لتوديع صوتٍ واعدٍ كان يُتوقّع له مستقبل فني لامع. وامتزجت دموع الأهل بتلاوات المودّعين الذين رافقوه إلى مثواه الأخير وسط أجواء خاشعة من الرثاء والحنين.





خليل، ابن بلدة البقاعية، كان قد شارك في الموسم الخامس من برنامج " " ضمن فريق الفنان ، حيث لفت الأنظار بصوته الطربي الجبلي وأدائه المفعم بالإحساس. وبعد عودته من دبي إلى مؤخراً، باغته القدر بوعكة صحية أنهت حياته باكراً، تاركاً خلفه محبة وأحلاماً لم تكتمل.

رحل بهاء بصمت، لكن صوته بقي يردّد في ذاكرة من عرفوه أن الفن لا يُقاس بالعمر، بل بما يتركه صاحبه من أثرٍ في القلوب.