4 آب "الحقيقة الضائعة"
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود

فن

2025-10-31 | 05:36
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود
تشييع مهيب لـ بهاء خليل في جبولة... البقاع يودّع صوته الشاب بالدموع والورود

شيّعت بلدة جبولة البقاعية اليوم الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل في جنازة مؤثرة عمّتها مشاعر الحزن والصدمة، بعدما وافته المنية بشكل مفاجئ وهو في مقتبل العمر.

تجمّع المئات من أبناء المنطقة ومحبي الراحل إلى جانب عدد من الوجوه الفنية التي حضرت لتوديع صوتٍ واعدٍ كان يُتوقّع له مستقبل فني لامع. وامتزجت دموع الأهل بتلاوات المودّعين الذين رافقوه إلى مثواه الأخير وسط أجواء خاشعة من الرثاء والحنين.


بهاء خليل، ابن بلدة العين البقاعية، كان قد شارك في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" ضمن فريق الفنان محمد حماقي، حيث لفت الأنظار بصوته الطربي الجبلي وأدائه المفعم بالإحساس. وبعد عودته من دبي إلى لبنان مؤخراً، باغته القدر بوعكة صحية أنهت حياته باكراً، تاركاً خلفه محبة واسعة وأحلاماً لم تكتمل.

رحل بهاء بصمت، لكن صوته بقي يردّد في ذاكرة من عرفوه أن الفن لا يُقاس بالعمر، بل بما يتركه صاحبه من أثرٍ في القلوب.

