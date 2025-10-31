الأخبار
الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور
2025-10-31 | 05:51
أعلن قصر باكنغهام في بيان رسمي أن الملك تشارلز الثالث أصدر قرارًا نهائيًا يقضي بسحب جميع الألقاب والأوسمة من شقيقه الأمير أندرو، إضافة إلى إلزامه بمغادرة مقر إقامته الفخم "رويال لودج" في وندسور، في خطوة حاسمة تأتي ضمن تداعيات علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن الأمير أندرو تسلّم إخطارًا رسميًا بإنهاء عقد إقامته، على أن يُنقل إلى سكن أصغر في إطار ترتيبات جديدة يشرف عليها القصر الملكي.

القرار الملكي جاء بعد أسابيع من إعلان أندرو تخليه عن لقب "دوق يورك"، عقب ضغوط وانتقادات متواصلة بسبب صلته بإبستين الذي أُدين في قضايا استغلال جنسي، ما جعل أندرو أحد أكثر الشخصيات جدلاً في العائلة البريطانية المالكة.

وقال الأمير أندرو في بيان سابق إن الاتهامات الموجهة إليه "حرفت الأنظار عن مهام الملك تشارلز والعائلة المالكة"، مؤكدًا أنه يتنازل طوعًا عن ألقابه وأوسمته، مع إصراره على نفي كل الادعاءات بحقه.

وتراجعت مكانة أندرو داخل العائلة منذ عام 2022، حين جُرّد من مهامه الرسمية على خلفية الفضيحة، بينما أشارت تقارير بريطانية أخيرة إلى تورط أحد شركائه التجاريين في تحقيقات تتعلق بالتجسس لصالح الصين، ما زاد الضغوط على القصر.

وبهذا القرار، يكون الملك تشارلز قد أنهى فعليًا الدور العام لشقيقه، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كمسعى لإعادة هيبة المؤسسة الملكية وإبعادها عن سلسلة الفضائح التي لاحقتها في السنوات الأخيرة.

