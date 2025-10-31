نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

حتى اللحظة، لم تصدر ريم سامي أي تعليق رسمي حول الحادث، فيما عبّر والدها، سامي ، عن قلقه وحزنه في منشور عبر حسابه على " "، قال فيه: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، بعد أن نجت حفيدتي من حادث سابق، صُدمت بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على الرأس ودخوله العناية المركزة".

الحادث أثار تعاطفاً واسعاً بين الجمهور ومتابعي الفنانة، الذين تداولوا الخبر متمنّين الشفاء العاجل للطفل وداعين أن يمنّ عليه بالصحة والعافية.

وكانت ريم سامي قد احتفلت في شهر أبريل الماضي بميلاد طفلها الأول، في أجواء عائلية نُشرت صورها حينها عبر ، حيث عبّر محبوها عن فرحتهم الكبيرة باستقبالها مولودها الجديد.

على الصعيد الفني، كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن ريم سامي تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من بطولة الفنان العوضي يحمل عنوان "علي كلاي"، في عودة مرتقبة لها بعد فترة من الغياب عن الشاشة.