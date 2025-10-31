الأخبار
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

2025-10-31 | 05:57
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

نُقل نجل الفنانة المصرية ريم سامي إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه المفاجئ على الأرض، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً ووضعه تحت المراقبة الدقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالته.

حتى اللحظة، لم تصدر ريم سامي أي تعليق رسمي حول الحادث، فيما عبّر والدها، سامي عبد العزيز، عن قلقه وحزنه في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، بعد أن نجت حفيدتي من حادث سابق، صُدمت بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على الرأس ودخوله العناية المركزة".

الحادث أثار تعاطفاً واسعاً بين الجمهور ومتابعي الفنانة، الذين تداولوا الخبر متمنّين الشفاء العاجل للطفل وداعين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية.

وكانت ريم سامي قد احتفلت في شهر أبريل الماضي بميلاد طفلها الأول، في أجواء عائلية نُشرت صورها حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر محبوها عن فرحتهم الكبيرة باستقبالها مولودها الجديد.

على الصعيد الفني، كانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت إلى أن ريم سامي تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من بطولة الفنان أحمد العوضي يحمل عنوان "علي كلاي"، في عودة مرتقبة لها بعد فترة من الغياب عن الشاشة.

