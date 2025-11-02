أصالة نصري تحتفي بمصر والمتحف المصري الكبير برسالة مؤثرة

وجاءت كلمات بمثابة تحية وفاء للبلد الذي احتضن انطلاقتها الفنية وشاركها صناعة نجاحها، حيث كتبت: "مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات يا محروسة يا طيّبه.. كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّنيي فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي". وأضافت الفنانة التي تُعدّ من أبرز الأصوات المعاصرة: "أتيتك طامحة حالمة، وكنتي الأهل، وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقة لأرضك، لأهلك، ولماضيكي العظيم، وأفخر بإنجازاتك متل مابيفخروا فيكي أهلك، لأني صرت منّك وأنتِ مني". وختمت أصالة منشورها بتعبير عن انتمائها العاطفي والفني إلى مصر، قائلة: "مبارك علينا ها الإنجاز العظيم بـ افتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى.. يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّة". كلمات أصالة لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها المصري والعربي، الذين أشادوا بصدقها وتعبيرها الراقي عن تقديرها لمصر، التي تعتبرها " الثاني" ومهد نجاحها الفني منذ بداياتها في التسعينيات. — عناوين مقترحة: 1. أصالة نصري توجه تحية مؤثرة لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2. أصالة تحتفي بـ "أرض الحضارات": مصر الثاني ومصدر أحلامي 3. بكلمات دافئة.. أصالة تعبّر عن امتنانها لمصر في يوم المتحف الكبير 4. أصالة نصري: "أتيت إلى مصر حالمة.. وفيها حققت أكبر أحلامي" 5. من القلب إلى مصر.. رسالة وفاء مؤثرة من أصالة في افتتاح المتحف المصري الكبير