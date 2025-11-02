سامح سند يقلق جمهوره بعد إصابته بتسمم غذائي

ونشر سند عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام
" منشوراً طمأن فيه متابعيه على حالته الصحية قائلاً: "دعواتكم، حالة
تسمم غذائي تمنعني من تقديم حلقة الأحد، إن شاء الله
أكون كويس وأوعدكم بعرض الحلقة يوم الاثنين"، واختتم منشوره بنبرة طريفة قائلاً: "نصيحة بلاش عك في الأكل". وأثار منشور سامح سند موجة تفاعل كبيرة بين متابعيه الذين تمنّوا له الشفاء العاجل، فيما تداول رواد مواقع التواصل صوراً وفيديوهات حديثة له ظهر فيها إلى جانب الفنان أحمد حاتم
، ضمن حملة ترويجية لفيلم "قصر الباشا". واعتبر كثيرون أن هذا التعاون المفاجئ بين سند وحاتم خطوة تسويقية ذكية جمعت بين المحتوى الرقمي وصناعة السينما، في إطار تعزيز الحضور الإعلامي للفيلم المنتظر طرحه قريباً في دور العرض المصرية
