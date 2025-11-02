بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور

قبل المؤثر الإجتماعي الاردني بشار عنيزات ان يخوض تحدي اسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، وذلك ضمن فقرة challenge accepted في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - the real influencer الذي يعرض على شاشة الجديد.

قبل المؤثر الإجتماعي الاردني بشار عنيزات ان يخوض تحدي اسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، وذلك ضمن فقرة challenge accepted في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - the real influencer الذي يعرض على شاشة الجديد.



قبل المؤثر الإجتماعي الاردني بشار عنيزات ان يخوض تحدي اسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، وذلك ضمن فقرة challenge accepted في كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - the real influencer الذي يعرض على شاشة الجديد.

