سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"

اختُتمت منافسات بطولة Power Slap 17 على أرض محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة مليئة بالإثارة والقوة شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا ومواجهات متقاربة المستوى بين أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.
أحدثت النجمة الأميركية كاردي بي ضجة كبيرة بعد اعتراف غير متوقع خلال بث مباشر على إنستغرام، كشفت فيه أنها لم تغسل شعرها منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين الصدمة والسخرية.
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددًا في السعودية، بعدما قاد فريقه النصر للفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.