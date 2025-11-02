سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"

في تفاعل مليء بالإحساس والانتماء، عبّرت سلاف فواخرجي عن إعجابها العميق بالحضارة واعتزازها بتاريخ مصر العريق، تزامنًا مع افتتاح "المتحف المصري الكبير" مساء السبت في .



ونشرت فواخرجي عبر حساباتها الرسمية على رسالة أدبية حملت عنوان "قف للتاريخ أنت في حضرة مصر"، جسّدت من خلالها انبهارها بعظمة التاريخ المصري وخلوده عبر العصور.

كتبت سلاف: "قف للتاريخ أنت في حضرة مصر، حيث الحضارة تعانق الأبد، والأرض تتنفس الخلود"، مضيفة أن مصر هي التي "صاغت هوية إنسانها الذي يحفر في الصخر إيمانًا ويقينًا بالعمل وبالخلود".

وبدت كلمات الفنانة أقرب إلى الشعر منها إلى النثر، إذ تناولت مصر بوصفها مهد الحضارات ومصدر الإلهام الإنساني الذي يجمع الماضي بالحاضر والمستقبل. كما استحضرت فواخرجي شغفها القديم بعالم الآثار والتنقيب، مشيرة إلى أن كل حجر أثري يمثل "خفق قلب يمرر نبضه لأجيال بعده".

واستذكرت تجربتها الفنية حين جسدت شخصية كليوباترا، قائلة: "كم أنا محظوظة لأني جسدت واحدة من أعظم ملكات مصر وأكثرهن عشقًا في التاريخ". وفي ختام رسالتها، وجّهت سلاف تحية تقدير لمصر ومتحفها الكبير، ووصفت الافتتاح بأنه "عهد جديد مع الحضارة"، مضيفة: "ها أنا، ها هنا... ليضمن لنا أن ندخلها آمنين، ". وقد لاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث أشاد متابعون ببلاغتها وأسلوبها الأدبي المرهف، معتبرين رسالتها تحية حب ووفاء من فنانة عربية عرفت قيمة الفن والتاريخ المصري.