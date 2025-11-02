الأخبار
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"

2025-11-02 | 04:41
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"

في تفاعل مليء بالإحساس والانتماء، عبّرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن إعجابها العميق بالحضارة المصرية واعتزازها بتاريخ مصر العريق، تزامنًا مع افتتاح "المتحف المصري الكبير" مساء السبت في القاهرة.

ونشرت فواخرجي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أدبية حملت عنوان "قف للتاريخ أنت في حضرة مصر"، جسّدت من خلالها انبهارها بعظمة التاريخ المصري وخلوده عبر العصور.
كتبت سلاف: "قف للتاريخ أنت في حضرة مصر، حيث الحضارة تعانق الأبد، والأرض تتنفس الخلود"، مضيفة أن مصر هي الأرض التي "صاغت هوية إنسانها الذي يحفر في الصخر إيمانًا ويقينًا بالعمل وبالخلود".
وبدت كلمات الفنانة السورية أقرب إلى الشعر منها إلى النثر، إذ تناولت مصر بوصفها مهد الحضارات ومصدر الإلهام الإنساني الذي يجمع الماضي بالحاضر والمستقبل. كما استحضرت فواخرجي شغفها القديم بعالم الآثار والتنقيب، مشيرة إلى أن كل حجر أثري يمثل "خفق قلب يمرر نبضه لأجيال بعده".
واستذكرت تجربتها الفنية حين جسدت شخصية الملكة كليوباترا، قائلة: "كم أنا محظوظة لأني جسدت واحدة من أعظم ملكات مصر وأكثرهن عشقًا في التاريخ". وفي ختام رسالتها، وجّهت سلاف تحية تقدير لمصر ومتحفها الكبير، ووصفت الافتتاح بأنه "عهد جديد مع الحضارة"، مضيفة: "ها أنا، ها هنا... ليضمن لنا أن ندخلها آمنين، آمين". وقد لاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث أشاد متابعون ببلاغتها وأسلوبها الأدبي المرهف، معتبرين رسالتها تحية حب ووفاء من فنانة عربية عرفت قيمة الفن والتاريخ المصري.
من جهة أخرى، حمل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير طابعًا استثنائيًا جمع بين الفن والتاريخ، إذ تحوّل موقع المتحف عند سفح الأهرامات إلى عرض بصري ضخم دمج الإضاءة والموسيقى والعروض الراقصة المستوحاة من الموروث الفرعوني، في احتفاء عالمي بالحضارة المصرية وخلودها. — عناوين مقترحة: 1. سلاف فواخرجي: "قف للتاريخ.. أنت في حضرة مصر" رسالة حب بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير 2. سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود" 3. تحية أدبية من سلاف فواخرجي لمصر: "ها أنا، ها هنا... في حضرة التاريخ" 4. سلاف فواخرجي تحتفي بعظمة مصر في يوم المتحف الكبير وتستعيد دورها كـ "كليوباترا" 5. تفاعل واسع مع رسالة سلاف فواخرجي لمصر: مزيج من الشعر والتاريخ والوفاء

